Arnold Schwarzenegger arrêté à l'aéroport de Munich pour une montre de luxe

L'acteur et ancien gouverneur de Californie s'est rendu en Allemagne pour une vente aux enchères caritative, mais il a été retenu à son arrivée pour n'avoir pas respecté les règles de l'UE concernant les objets de valeur dépassant un certain prix.

PUBLICITÉ

Arnold Schwarzenegger a été temporairement retenu à l'aéroport de Munich pour avoir omis de déclarer une montre de luxe de grande valeur qu'il avait apportée des États-Unis.

L'acteur et ancien gouverneur de Californie a été retenu par des agents des douanes à son arrivée à Munich le mercredi 17 janvier, et a été retardé de trois heures. Une enquête pour fraude fiscale présumée a été ouverte car la montre était destinée à être vendue dans l'Union européenne.

L'association à but non lucratif de l'acteur de 76 ans, la "Schwarzenegger Climate Initiative", a déclaré à l'agence de presse allemande, "DPA", que l'acteur avait l'intention de vendre la montre, qui porte au dos une image d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Terminator, lors d'une vente aux enchères à Kitzbuhel, en Autriche, à environ 89 km de Munich, au profit d'initiatives en faveur du climat.

Selon les médias locaux, la montre a été fabriquée sur mesure par l'horloger de luxe, Audemars Piguet, et devrait être vendue aux enchères pour au moins 50 000 dollars (46 000 euros).

Pendant les trois heures de détention de l'acteur, un porte-parole des douanes de Munich a déclaré à l'agence DPA : "si les marchandises restent dans l'UE, vous devez payer des taxes et des droits de douane. Cela s'applique à tout le monde".

En effet, selon les règles de l'UE, toute personne arrivant avec "de l'argent liquide ou certains objets de valeur" d'une valeur supérieure à 10 000 euros doit les déclarer.

L'acteur a été autorisé à emporter la montre, et le quotidien allemand, BILD, rapporte qu'il a dû payer une amende de plusieurs milliers d'euros pour repartir.

"Il a coopéré à tout moment, même s'il s'agissait d'une enquête incompétente, d'une véritable comédie d'erreurs, mais qui ferait un film policier très drôle", a confié un porte-parole de la "Schwarzenegger Climate Initiative" à l'agence DPA.

En effet, dans une tournure plus burlesque, trois choses ont mal tourné lorsqu'il s'est agi de payer l'amende. Le distributeur de la carte initiale n'a pas fonctionné, la banque la plus proche était fermée et les limites de retrait du distributeur étaient trop basses par rapport au montant de l'amende. Arnold Schwarzenegger a donc dû attendre qu'une nouvelle machine à carte soit apportée par les douaniers avant de repartir avec la montre.

Le porte-parole de la "Schwarzenegger Climate Initiative" a affirmé : "nous espérons que l'Allemagne investira autant d'énergie à réorganiser son économie et à la rendre plus respectueuse de l'environnement qu'à prélever des droits de douane sur les biens des citoyens".