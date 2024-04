Le 11e album de Taylor Swift est sorti et le "Swiftie" d'Euronews Culture nous livre son verdict.

Taylor Swift a sorti son nouvel album, "The Tortured Poets Department", à minuit, suivi d'un "double album surprise" deux heures plus tard.

Pour des raisons de santé mentale, notre rédacteur David Mouriquand, un Swiftie fier mais parfois torturé, s'en tient aux 16 titres originaux de "TTPD".

Voici ce qu'il en pense.

"Un post-mortem inégal mais envoûtant sur l'amour et ses pièges.

The Tortured Poets Department Republic

Le temps n'a plus de sens et les médias devraient se résigner à se réorganiser autour de la question "Qu'est-ce que Taylor Swift a fait aujourd'hui ?"

Il ne se passe pas un jour sans qu'un article ne soit consacré à ses relations, à ce que les artistes ont dit d'elle et au fait que ses fidèles fans considèrent toute critique comme une violation des Conventions de Genève, à sa fortune, aux conspirations politiques qui la font passer pour une marionnettiste perfide, à l'album dont elle donne des indices lors d'événements pop-up ou aux chansons qui pourraient être des easter eggs cachés faisant référence à l'une de ses relations passées. Et nous, ici à Euronews Culture, sommes aussi coupables que le reste d'entre eux de contribuer à cette boucle infernale récurrente qui brouille le concept même du tempo de la vie.

Depuis "Lover" en 2019, nous avons eu un nouvel album de Taylor chaque année - si l'on inclut les réenregistrements de "Taylor's Version". Dans certains cas, comme en 2021 et 2023, nous en avons eu deux. C'est à la limite de l'exagération à ce stade. Je dis cela en tant que Swifty fière de l'être, qui a des billets pour la partie européenne de son Eras Tour, quelqu'un qui se met souvent à crier "TayTay all daaaaay" aux moments les plus inopportuns (pour le plus grand plaisir de mes collègues patients qui se bouffent les oreilles).

Et maintenant arrive son dernier album dans un tapis roulant de production musicale apparemment sans fin, une éthique de travail sans repos qui était impressionnante dans son sens des affaires au début, mais qui ressemble maintenant à un monopole capitaliste épuisant et sanglant qui lionne la conversation culturelle et tous ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. En effet, elle a décidé de profiter de sa treizième victoire aux Grammy Awards pour annoncer que son onzième album studio était sur le point de sortir, ce qui a permis de voler la vedette à tous les autres ce soir-là et de faire en sorte que tout ce dont l'Internet pouvait parler soit "TTPD". Si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait un bruit ? J'ai cessé de me poser la question. Maintenant, je réfléchis à ce qui suit : Si Taylor ne reçoit pas sa dose quotidienne d'ubiquité, craint-elle de cesser d'exister ? Et en quoi est-ce plus une réflexion sur notre époque et le fandom moderne que sur l'artiste elle-même ?

Mais assez parlé du fonctionnement interne du bol de fruits pourris que j'appelle effrontément un cerveau et passons au "Département des Poètes Torturés" lui-même - un titre qui semble faire référence au groupe WhatsApp que Joe Alwyn, l'ex de Taylor, partage avec ses collègues acteurs Andrew Scott et Paul Mescal - ce dernier était auparavant fiancé à Phoebe Bridgers, l'amie de Taylor (et artiste géniale).

Comme nous l'avons déjà dit, le monde appartient déjà à Swift, mais ce n'est pas suffisant - et pour rendre les choses moins pertinentes et plus suprématistes, la chanteuse n'a pas pu s'empêcher de faire de son 11ème album un double album furtif. Au lieu de sortir un nouvel album et de comprendre que les doubles albums sont réservés aux sociopathes - à moins d'être les Beatles, Pink Floyd ou les Smashing Pumpkins. ("Mellon Collie and the Infinite Sadness", c'est-à-dire - pas "Atum").

Oui, il y a maintenant 15 titres de plus que les 16 annoncés, et l'ensemble dure plus de deux heures. Pour des raisons de santé mentale, je ne me concentrerai que sur les chansons originales, car je n'ai tout simplement pas la capacité émotionnelle d'absorber 31 chansons d'un coup. De plus, ce que l'on appelle désormais "The Tortured Poets Department : The Anthology" signifie simplement qu'il y aura d'innombrables versions du disque vendues sous différentes formes, donnant ainsi raison à William Eyelash - pardon, Billie Eilish - lorsqu'elle dénonçait les artistes gaspilleurs qui se livrent à la pratique de produire toutes sortes de vinyles et d'emballages différents - "ce qui augmente les ventes et les chiffres et leur permet d'obtenir plus d'argent..." Une fois de plus, cela renforce le sentiment que les machinations des entreprises prennent le pas sur la valeur artistique. Et encore une fois, je m'éloigne de la musique elle-même.

The Tortured Poets Department Republic

Si l'on met de côté l'histoire intimidante et surchargée (je me fiche éperdument de savoir quelle chanson s'adresse à Matt Healy ou à Joe Alwyn, tout comme je préfère écouter " Style " ou " All Too Well " sans penser qu'il s'agit de missiles visant Harry Styles et Jake Gyllenhaal), " The Tortured Poets Department " est plutôt bon.

Il sonne comme un mélange de ses paroles vives mais typiques, tirées du journal intime, et de la production pop synthétisée de son précédent album, "Midnights". Du point de vue de l'humeur, il combine l'intimité de "Folklore" et "Evermore", et fonctionne comme le pendant plus sombre de son album "Lover", qui était un disque plus ensoleillé et plus optimiste sur l'amour. Comme pour "Midnights", il n'y a pas de tubes évidents tels que "Shake It Off" ou "Cruel Summer", mais plutôt des inflexions synthétiques des années 80 qui fonctionnent mieux au niveau émotionnel lorsque le coauteur et producteur Aaron Dessner est aux commandes, et qui frôlent les faces B prévisibles de "Midnights" lorsque c'est au tour de Jack Antonoff de s'en charger.

Sur le plan sonore, il ne s'agit donc pas d'un bond en avant, ni même d'un changement de style, mais sur le plan des paroles, on peut s'amuser de manière désordonnée.

Désordonné parce que c'est un album un peu chaotique (l'épouvantable 'I Can Do It With A Broken Heart' suivi du bien meilleur 'The Smallest Man Who Ever Lived' est à couper le souffle), et trop long pour sûr. Mais encore une fois, ce dernier reproche peut s'appliquer à beaucoup d'albums de Taylor (à l'exception de '1989' - pas une once de graisse sur celui-ci). Cependant, le fait que 'TTPD' ne suive pas une narration ordonnée fonctionne d'une certaine manière, car les émotions sont désordonnées et les relations le sont encore plus parfois. Si l'on considère qu'il s'agit d'un album de rupture qui traite de sentiments enchevêtrés, l'impression de désordre est presque voulue.

Il y a le déni ("The Alchemy"), la colère ("The Smallest Man Who Ever Lived" ; "So Long, London"), la négociation ("Guilty As Sin ?"), la dépression ("Down Bad" ; "Loml"), l'acceptation ("Who's Afraid of Little Old Me")... Et la sixième étape du deuil : vivre en Floride ("Florida !!!")

Les "fuck" sont également présents, car il y a beaucoup plus de blasphèmes que ce à quoi je suis habitué dans mes albums de Swift.

Pas de plaintes ici. Il suffit d'observer, putain.

L'humour fonctionne à merveille, avec les excellents 'But Daddy I Love Him' (une référence claire à La Petite Sirène) et 'Florida!!!' (avec une double voix de Florence Welch de Florence + The Machine, qui s'en sort mieux qu'un Post Malone à peine existant sur le premier album 'Fortnight') qui mènent la charge lorsqu'il s'agit de lignes comiques bien placées. Une partie de l'attrait réside dans la façon dont ces moments de légèreté consciente d'elle-même fusionnent souvent avec des moments plus sérieux et parfois percutants (" I'd rather burn my whole life down / Than listen to one more second of all this bitching and moaning / I'll tell you something about my good name / It's mine alone to disgrace "). Le titre comporte également de grands moments lyriques, avec la question " Who uses typewriters anyway ? ", le délicieux " You're not Dylan Thomas / I'm not Patti Smith / This ain't the Chelsea hotel / We're modern idiots " et " At dinner you take my ring off my middle finger and put it on the one people put wedding rings on / And that's the closeest I've come to my heart exploding ".

Moins on en dira sur le " Je te gratte la tête, tu t'endors / Comme un golden retriever tatoué ", mieux ce sera. De plus, la RSPCA aurait sans doute des mots à dire.

Les favoris de la première et de la deuxième écoute sont " The Tortured Poets Department ", " Down Bad ", " But Daddy I Love Him ", " Floirda ! !! ", " loml " et le dernier morceau de l'album, " Clara Bow ". Ce dernier morceau fait référence à la "It Girl" des années 1920 aux États-Unis, et aborde les pièges des hommes qui dictent où les projecteurs doivent briller dans l'industrie du divertissement. Il se termine par l'outro suivante : "You look like Taylor Swift / You look like Taylor Swift / You look like Taylor Swift" : "Tu ressembles à Taylor Swift / Dans cette lumière, nous l'aimons / Tu as de l'avance, elle n'en a jamais eu / L'avenir est brillant, éblouissant".

Une fois de plus, il s'agit d'un moment de conscience de soi en ce qui concerne la perception du public et la façon dont elle se perçoit - un élément également présent dans "But Daddy I Love Him" (" I don't cater to all these vipers dressed in empath's clothing / God save the most judgmental creeps who say they want what's best for me / Sanctimoniously performing soliloquies I'll never see "). Mais c'est aussi un rappel que même lorsque Taylor plonge dans la formule sur certains morceaux dans son post-mortem inégal mais envoûtant sur l'amour et ses pièges, elle n'a pas à s'inquiéter de son avenir. Il est brillant, éblouissant. Les chansons à combustion lente de " The Tortured Poets Department " sont plus que suffisantes pour a) réaffirmer sa domination avec un album supérieur à " Midnights " et b) garder un Swiftie occasionnellement torturé comme moi de son côté, malgré mes réserves quant à l'emprise culturelle qu'elle exerce par son hyperproductivité et son rabâchage sur le fait que nous devrions tous déjà prendre une poignée de pilules pour nous calmer.

Bien joué, Taylor. Tu peux le faire avec un cœur brisé. Je peux continuer à le faire avec des hésitations occasionnelles.