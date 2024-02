L'opinion publique s'est-elle retournée contre Taylor Swift ?

Taylor Swift est au sommet de son art, tant sur le plan critique que commercial, mais est-elle désormais plus une entreprise qu'une artiste ?

La semaine a été chargée pour la plus grande popstar du monde.

Lors des Grammy Awards, Taylor Swift est devenue la première artiste à remporter quatre fois le prix de l'album de l'année pour son album "Midnights", sorti en 2022. En recevant ce prix historique, elle a annoncé son 11e album ,"The Tortured Poets Department", dont la sortie est prévue en avril.

Le moment où Taylor Swift a reçu son Grammy semble être l'apothéose d'une année entièrement consacrée à l'ascension.

En 2023, la chanteuse américaine a été élue personne de l'année par Time, a sorti deux autres ré-enregistrements d'albums, a effectué la tournée la plus lucrative de tous les temps et est devenue milliardaire.

Elle a également été nommée "Top Person of the Year for Music" par Euronews Culture. Elle éclipse tous les autres, n'est-ce pas ?

Pourtant, sur les médias sociaux, il y a une odeur distincte dans l'air. Alors que les critiques à l'encontre de l'une des artistes les plus vendues au monde étaient auparavant étouffées par des accusations de misogynie ou de mesquinerie, ma timeline s'est soudain remplie de plaintes.

La première était assez simple. La victoire de Taylor Swift aux Grammys a peut-être eu une signification positive pour elle personnellement, mais elle a symbolisé pour beaucoup l'effacement continu des artistes noirs, et en particulier des femmes noires. Aucune femme noire n'a remporté le prix de l'album de l'année depuis Lauryn Hill en 1999. Parmi les nominés, "SOS" de SZA est certainement un album plus intéressant que "Midnights" de Taylor Swift et Jay-Z a fait allusion, à juste titre, à la surveillance continue de la production de sa femme Beyoncé.

Si les Grammys ont pu en irriter certains, la plupart des gens savent qu'il s'agit d'une récompense de l'industrie qui n'a jamais été très représentative de la qualité. En d'autres termes, ce n'est pas si important. La véritable raison de la réaction négative à laquelle Taylor Swift est confrontée aujourd'hui semble être plus généralement liée à son statut soudain de géant culturel.

Avant 2020, Taylor Swift était une méga-popstar. Après être passée du statut de starlette de la musique country à celui de sensation pop à part entière, notamment grâce à son album à succès de 2014, "1989", et après avoir surmonté l'incident cauchemardesque de Ye (anciennement Kanye West) qui lui avait volé le micro lors des MTV Awards de 2009, Taylor Swift était devenue une star. Son album 2019, "Lover", était une amélioration, voire une réussite, par rapport à l'insatisfaisant "Reputation", et sa base de fans dévoués se préparait à s'amasser pour la tournée de concerts qui l'attendait.

Puis vint la pandémie de Covid-19. Taylor Swift a sorti deux albums surprises, "Folkmore" et "Evermore". En revenant à un son acoustique, elle a ravivé ce que ses fans d'origine aimaient. Elle a également commencé à ré-enregistrer et à publier des albums antérieurs dont son ancien manager Scooter Braun détenait les droits.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis le changement de monde, Taylor Swift a sorti trois nouveaux albums studio et quatre albums enregistrés. La sortie de "The Tortured Poets Department" marquera le début d'une période où les fans n'auront jamais passé plus de six mois sans acheter un nouvel album de Taylor Swift.

Mais il y a aussi quelque chose qui cloche. Alors que la valeur nette de Taylor Swift dépasse le milliard de dollars, il est difficile de ne pas remarquer qu'elle ressemble de plus en plus à une entreprise plutôt qu'à une véritable artiste.

Alors que les premiers ré-enregistrements pouvaient être considérés sous l'angle féministe d'une artiste reprenant le contrôle de sa musique, le bombardement incessant d'albums pour que les fans en achètent plus s'apparente davantage à la manière dont les produits sont commercialisés.

Sans parler des variations infinies des albums qu'elle a publiés, toutes nécessaires pour que les fans augmentent leurs chances d'obtenir d'insaisissables billets pour l'une des tournées les plus chères de tous les temps pour les fans. Il n'est pas possible d'atteindre un tel niveau de recettes sans que quelqu'un ne paie la note.

Il y a aussi la question des voyages en avion de Taylor Swift. Grâce à des traqueurs sur X, les fans ont remarqué que la musicienne utilise régulièrement des jets privés pour l'escorter sur des distances criminellement courtes, à un coût élevé pour l'environnement.

En sa faveur, une liste récente ne l'a pas placée dans le top 10 des utilisateurs de jets privés, Travis Scott étant numéro un. Cependant, Coldplay a structuré ses tournées en réduisant les voyages en avion, alors pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même ? De plus, l'équipe juridique de Taylor Swift a menacé le propriétaire du compte X qui suit ses vols cette semaine après avoir vendu l'un de ses jets privés.

Pourtant, ce n'est pas vraiment le jet-set qui a changé la donne.

Le vrai problème, c'est le fossé qui existe entre ce que les Swifties ont toujours apprécié d'elle et la réalité de la milliardaire.

Pour ses fans, Taylor Swift est une artiste qui se complaît dans les émotions de l'enfance, principalement le chagrin d'amour, la solitude et l'aspiration. Mais après avoir passé près de 20 ans sur ce sujet, le manque de croissance devient évident.

Il a été souligné à juste titre que Taylor Swift, âgée de 34 ans, a conservé son image de jeune fille au détriment de la femme qu'elle est en réalité. Une suggestion particulièrement frappante en comparaison avec Adele, qui n'a qu'un an de plus et a eu une carrière similaire. Et alors que d'autres artistes ont également voulu faire des déclarations politiques, à part un moment anti-Trump en fin de carrière, Taylor Swift est notablement silencieuse.

Alors que des popstars similaires comme Adele et Beyoncé ont mûri et développé leur art pour sortir une musique complexe qui interpelle le public sur le plan sonore et émotionnel, Taylor Swift semble piégée dans cette esthétique de jeune fille plus juvénile.

Pourquoi ? C'est simple. C'est plus vendeur.

Au cœur de chaque décision que Taylor Swift semble prendre, il y a un seul facteur de motivation. Le profit. Elle est experte en la matière. Qu'il s'agisse de sortir un single avec Ice Spice quelques jours après que son ancien compagnon Matty Healy ait été accusé de racisme pour s'être moqué d'elle ou de l'annonce de son onzième album, rien de ce que fait Taylor Swift ne semble être motivé par une intention artistique avant tout.

Ce qui nous amène enfin à son dernier album. Il ressemblerait à une blague d'autodérision si Taylor Swift n'était pas si constamment sincère. Au lieu de cela, il se lit comme une entrée de plus dans son panthéon de produits pour lesquels d'autres jeunes filles comme elle peuvent dépenser leur argent.

On ne peut pas gagner un milliard de dollars en étant un poète torturé, mais on peut le faire en prétendant l'être.