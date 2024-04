Taylor Swift intègre le classement des milliardaires de Forbes

Taylor Swift devient la première musicienne à figurer sur la liste établie par le magazine Forbes, uniquement grâce à ses chansons et ses tournées.

Le magazine Forbes vient de publier sa célèbre liste de milliardaires et, pour la première fois, Taylor Swift y fait son entrée officielle.

Le titre précise que Swift, élue personne de l'année 2023 par le Time et personnalité musicale de 2023 par Euronews Culture, a intégré le prestigieux classement uniquement grâce à sa musique et à ses performances.

"Miss Americana a clôturé l'une des années les plus florissantes sur le plan artistique pour la musicienne, devenue milliardaire en octobre", pouvait-on lire dansles colonnes de Forbes à propos de la chanteuse, dont les actifs nets s'élèvent à 1,1 milliard de dollars. "Ses revenus après impôts, estimés à 190 millions de dollars, issus de sa tournée historique Eras Tour, ont permis à la musicienne de country et de pop d'entrer dans le club très fermé des milliardaires - et elle est la première personne à y parvenir en se basant uniquement sur l'écriture de ses chansons et ses spectacles.

Bloomberg a d'abord rapporté que Swift, 34 ans, était devenue milliardaire en octobre dernier, grâce à ses nouveaux albums, à son Eras Tour (la première tournée à rapporter un milliard de dollars) et à son film-concert qui a battu tous les records.

Dans sa note sur l'empire de la superstar, Forbes estime que Swift a gagné 500 millions de dollars grâce à ses droits d'auteur et à ses tournées, et 500 millions de dollars supplémentaires grâce à son catalogue. Forbes indique également qu'elle aurait gagné 125 millions de dollars grâce à des investissements immobiliers.

Auxquels s'ajoutent 100 millions de dollars, rien qu'avec les redevances de streaming de Spotify l'année dernière, grâce à la puissance combinée de " Midnights " de 2022 et de "1989 (Taylor's Version) " de 2023.

Taylor Swift Getty Images

Taylor Swift rejoint ainsi la liste des nouveaux milliardaires, aux côtés de la légende de la NBA Earvin "Magic" Johnson, du créateur Christian Louboutin et de plus de 260 autres noms.

Selon le magazine Forbes, ce cru 2024 enregistre un record, avec 2 781 milliardaires recensés cette année.

Soit 141 de plus que l'année dernière, et 26 de plus par rapport au précédent record établi en 2021. Toujours selon Forbes, les milliardaires en question seraient plus riches que jamais, avec une richesse collective de 14 200 milliards de dollars. Ce club très fermé serait ainsi plus riche de 255 % qu'il y a dix ans, affichant une valeur totale de 2 000 milliards de dollars.

Voici, selon Forbes, les 14 personnes qui ont "transformé leur célébrité en une fortune suffisante pour figurer sur la liste des milliardaires de 2024" :

George Lucas - Valeur nette : 5,5 milliards de dollars Steven Spielberg - Valeur nette : 4,8 milliards de dollars Michael Jordan - Valeur nette : 3,2 milliards de dollars Oprah Winfrey - Valeur nette : 2,8 milliards de dollars Jay-Z - Valeur nette : 2,5 milliards de dollars Kim Kardashian - Valeur nette : 1,7 milliard de dollars Peter Jackson - Valeur nette : 1,5 milliard de dollars Tyler Perry - Valeur nette : 1,4 milliard de dollars Rihanna - Valeur nette : 1,4 milliard de dollars Tiger Woods - Valeur nette : 1,3 milliard de dollars LeBron James - Valeur nette : 1,2 milliard de dollars Magic Johnson - Valeur nette : 1,2 milliard de dollars Dick Wolf - Valeur nette : 1,2 milliard de dollars Taylor Swift - valeur nette : 1,1 milliard de dollars

En ce qui concerne la liste des personnes les plus riches du monde, certains noms ne seront pas une surprise :

Bernard Arnault et sa famille - empire LVMH - Valeur nette : 233 milliards de dollars Elon Musk - Tesla, SpaceX, X - Valeur nette : 195 milliards de dollars Jeff Bezos - Amazon - Valeur nette : 194 milliards de dollars Mark Zuckerbeg - Facebook - Valeur nette : 177 milliards de dollars Larry Ellison - Oracle - Valeur nette : 141 milliards de dollars Warren Buffett - Investisseur - Valeur nette : 133 milliards de dollars Bill Gates - Microsoft - Valeur nette : 128 milliards Steve Ballmer - ancien PDG de Microsoft - Valeur nette : 121 milliards Mukesh Ambani - Reliance Industries - Valeur nette : 116 milliards de dollars Larry Page - ancien PDG d'Alphabet - valeur nette : 114 milliards de dollars

Et Taylor Swift ne semble pas près de s'arrêter là, puisque la chanteuse s'apprête à entamer la partie européenne de sa tournée Eras Tour le mois prochain.

Et elle s'apprête à sortir son 11e album, " The Tortured Poets Department ", le 19 avril.