Pour faire face à une avalanche de plaintes pour nuisances sonores, la ville de Milan s'apprête à interdire les snacks tard dans la nuit. Cette guerre contre les glaces n'est pas nouvelle et ne fait pas l'unanimité...

PUBLICITÉ

La ville italienne de Milan propose une nouvelle loi interdisant les glaces après minuit, afin de protéger "la paix et la santé" des habitants.

Le gouvernement local de la ville a déposé un projet de loi. Si elle est adoptée, la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur le mois prochain et durer jusqu'en novembre, ce qui ne sera pas du goût des vendeurs locaux, habitués à vendre des glaces tard dans la nuit dans le cadre de la culture italienne.

La proposition vise à interdire tous les plats à emporter, y compris les pizzas et les boissons, après 0h30 en semaine et 1h30 les week-ends et les jours fériés.

"Allo police ? Mon voisin est en train de manger une glace après minuit"

L'interdiction serait en vigueur dans 12 quartiers de Milan, dont les quartiers centraux de Brera et Ticinese, ainsi que Darsena, Lazzaretto, Corso Como et les quartiers populaires de la vie nocturne d'Arco della Pace et de Navigli.

Le mois dernier, le maire Giuseppe Sala a déclaré qu'"une partie importante de la population se plaint du bruit excessif".

"Dans mon rôle, je dois être à l'écoute de tous les citoyens, y compris ceux qui doivent travailler et ceux qui veulent faire des affaires", a ajouté M. Sala.

"Nous recherchons un équilibre entre la sociabilité et le divertissement, la paix et la santé des résidents et la libre activité économique des commerçants et des entrepreneurs", a écrit Marco Granelli, l'adjoint au maire chargé de la sécurité, sur Facebook.

Ce n'est pas la première fois que la ville italienne tente de faire interdire le gelato tard dans la nuit.

En 2013, le conseil municipal - sous la direction du maire de l'époque, Guiliano Pisapia - avait échoué dans sa tentative d'interdire les lécheurs de glace nocturnes dans les rues. Les mesures proposées ont suscité des réactions négatives - ce que les médias italiens ont appelé "la bataille des cornets". Un mouvement de sit-in "Occupy Gelato" a notamment vu le jour, une version plus savoureuse du mouvement sociopolitique populiste qui s'oppose à l'inégalité sociale et économique.

Les citoyens ont jusqu'au début du mois de mai pour faire appel et suggérer des modifications à la nouvelle proposition de loi.

"Ahahaha, ceux-là n'auraient pas voté pour le maire..."

Lino Stoppani, président de la Fipe, la fédération italienne des opérateurs publics et touristiques, a déclaré au quotidien italien Il Messaggero : "Le problème de la vie nocturne existe, mais cette règle ne fera que créer des dommages pour les entreprises".

En réponse, Lorenza Bonaccorsi, présidente de la municipalité de Rome I, a déclaré au journal : "Si cela ne tenait qu'à moi, j'interdirais la vente d'alcool à emporter dans tout le centre".