Les amateurs de jeux, les développeurs et les leaders du secteur se sont réunis lors du sommet organisé dans la capitale azerbaïdjanaise, qui visait à stimuler l'avenir de l'industrie.

La ville animée et dynamique de Bakou, en Azerbaïdjan, a accueilli le Gamesummit 2024, qui est le rendez-vous mondial des amateurs de jeux, des développeurs et des leaders de l'industrie.

Avec une multitude de conférenciers, d'exposants et de joueurs du monde entier, le sommet a offert une expérience inoubliable. L'E-sport a occupé le devant de la scène, mettant en valeur les compétences des meilleurs joueurs. Les participants ont acquis une expérience pratique des derniers jeux et technologies.

L'enthousiasme suscité par le Gamesummit 2024 a véritablement mis en valeur la passion et l'innovation qui font progresser l'industrie du jeu. Son objectif était de rassembler les principales parties prenantes de l'industrie et de renforcer leur communication et leur coopération. Grâce au Gamesummit 2024, Bakou s’est fait une place dans l'industrie du jeu.