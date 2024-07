Le district culturel de Saadiyat, à Abu Dhabi, transformera le paysage artistique et culturel, tant au niveau local que mondial, au terme de sa construction en 2025.

Centre d'innovation et de créativité, le quartier abrite des musées et des institutions éducatives et culturelles qui mettent à l'honneur les Émirats arabes unis et le monde entier.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, a déclaré à Euronews : « Ces institutions sont bien plus que de simples musées. Elles sont des centres communautaires, mais aussi éducatifs, destinés à laisser un héritage en tant que lieux de rassemblement qui éclairent, informent et favorisent une atmosphère de compréhension et d'acceptation. »

Le Louvre Abu Dhabi est le premier « musée universel » du monde arabe et a déjà accueilli plus de cinq millions de visiteurs depuis son ouverture en novembre 2017. Sa structure en forme de dôme flottant est un chef-d'œuvre architectural à part entière, imaginé par l'architecte français Jean Nouvel.