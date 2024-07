Par Elise Morton

La capsule temporelle a été découverte au milieu des années 1990, mais est restée intacte pendant des décennies. À l'intérieur, une lettre et un journal donnent un aperçu de la vie en 1865.

Dans les années 1990, les archéologues qui avaient été appelés à Wrocław pour se pencher sur la découverte d'un tube métallique n'avaient pas fait grand cas de cet objet, se contentant de le remettre à un musée local. Et ce n'est que cette année qu'une découverte majeure a été faite : ce tube sans prétention était en réalité une capsule temporelle.

Selon un communiqué de presse du ministère polonais des sciences et de l'enseignement supérieur en date du 2 juillet, des experts de l'Institut national Ossoliński ont été chargés d'ouvrir avec le plus grand soin la capsule temporelle, et de révéler les trésors potentiels qu'elle pouvait contenir.

La capsule temporelle a été découverte au milieu des années 1990, mais n'a été ouverte que cette année. Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

"Nous avons d'abord dû désinfecter la capsule, puis réfléchir très attentivement à ce que nous pouvions faire pour ne pas endommager ces papiers délicats", indique Katarzyna Kroczak, conservatrice en chef des collections de l'Institut national Ossoliński.

Lorsque le cylindre a finalement été ouvert, les chercheurs ont trouvé deux objets : un journal et une lettre.

Le journal confirme que le cylindre date de 1865, tandis que la lettre — enroulée à l'intérieur — livre un aperçu de la vie de trois voisins vivant à Wrocław à cette époque. Cette dernière évoque notamment un projet de rénovation d'un système de canalisations datant de l'époque médiévale dans leur rue.

"À l'intérieur se trouvait un manuscrit signé par trois habitants de Wrocław, trois voisins de la rue Nożownicza, qui formalisait le moment de l'enfouissement de cette capsule temporelle. Pour confirmer ce geste, les trois voisins ont également glissé un exemplaire du journal Breslauer Zeitung, datant de 1865, dans cette capsule", a déclaré Maciej Trzciński, directeur du musée archéologique de Wrocław.

Une lettre de trois voisins a été trouvée à l'intérieur du journal. Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

Aujourd'hui, la capsule et son contenu sont exposés au musée archéologique de Wrocław, offrant un témoignage direct du quotidien à Wroclaw de 1865.

"Nous pouvons relier [cette découverte] à des personnes spécifiques qui non seulement ont laissé cette trace, mais dont on peut aussi retrouver des mentions dans les archives, les relier ainsi à d'autres documents et reconstituer leur vie", précise Agata Macionczyk.