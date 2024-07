Ralf Schumacher est le pilote de Formule 1 le plus connu à avoir fait son coming-out. Une initiative qui permet aussi de pointer le manque de diversité dans la sphère sportive en Europe.

Cette semaine, l'ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher a fait son coming out via un post Instagram, sur lequel il figure aux côtés de son partenaire, Étienne. Ralf Schumacher est l'athlète le plus en vue de cette discipline à faire publiquement son coming out en tant que membre de la communauté LGBTQ+, ce qui constitue une avancée significative pour le sport automobile.

Au cours de sa carrière, le pilote allemand de 49 ans a remporté six victoires et 27 podiums en 180 courses, entre 1997 et 2007. Il est également l'un des rares pilotes de Formule 1 à avoir pris part à ce sport dans un contexte de fratrie, puisqu'il a toujours été sur la ligne de départ aux côtés du septuple champion du monde, Michael.

Ce dimanche, Ralf Schumacher a posté sur Instagram une photo de lui et d'Étienne avec la légende suivante : "La plus belle chose dans la vie, c'est quand vous avez le bon partenaire à vos côtés avec qui vous pouvez tout partager".

Depuis la publication, l'ancien pilote de course a vu les messages affluer de toutes parts, saluant cette initiative.

Ralf Schumacher n'est pas le premier pilote de Formule 1 à s'identifier comme LGBTQ+. Mike Beuttler est souvent considéré comme le premier "pilote de F1 ouvertement gay".

Cependant, Ralf Schumacher est de loin le pilote le plus médiatisé à avoir fait son coming out. Ce moment sera sans nul doute considéré comme un tournant pour la représentation des homosexuels au plus haut niveau du sport automobile, même si cela fait 17 ans qu'il n'a pas couru professionnellement.

Ces dernières années, la Formule 1 s'est efforcée d'oeuvrer en faveur de la diversité. Des organisations telles que Racing Pride promeuvent l'intégration des LGBTQ+ au sein de ce sport et défendent les personnes homosexuelles qui souhaitent gravir les échelons d'un sport traditionnellement ancré dans les représentations hétérosexuelles. À d'autres échelons, des améliorations ont été constatées, comme en témoigne le succès de plusieurs pilotes dans la série Formula W, réservée aux femmes, ainsi que leur programme d'ambassadeurs qui célèbre les personnes homosexuelles dans le sport, à la fois en tant que pilotes et autres membres de l'équipe.

Avec seulement 20 pilotes en première série, la grille de départ de la Formule 1 est toujours en proie à un manque de diversité. Cela fait plus de 30 ans qu'une femme n'a pas participé à un grand prix de Formule 1.

Quelle représentation des personnes LGBTQ+ dans les autres sports ?

Les principaux sports européens ont une approche hétéroclite de la représentation des personnes LGBTQ+. Si le football féminin, de plus en plus populaire, a vu de nombreuses joueuses faire leur coming-out publiquement, au sein de l'équipe féminine d'Angleterre par exemple, il n'en va pas de même pour le football masculin.

Dans toute l'Europe, l'homophobie reste un problème inhérent au football. Au Royaume-Uni, une poignée de joueurs ont fait leur coming out au fil des ans.

Hull City's David Meyler ties his rainbow laces on his boots ahead of their English Premier League soccer match against Newcastle United in 2013 Scott Heppell/AP

Le premier joueur anglais à faire son coming out a été Justin Fashanu en 1990, ce qui a mis fin à sa carrière en raison de l'homophobie qui régnait dans le sport. Le joueur a fini par se suicider en 1998.

Depuis Fashanu, d'autres joueurs ont fait leur coming out, après avoir terminé leur carrière professionnelle. Le seul joueur à avoir fait son coming out au cours de sa carrière est l'attaquant du Blackpool FC, Jake Daniels. Il n'y a toujours pas eu de joueur ouvertement gay dans la Premier League anglaise en cours de carrière.

Malgré cela, la Premiere League s'est engagée à améliorer la visibilité des personnes LGBTQ+ par le biais d'initiatives telles que la campagne Rainbow Laces.

Thomas Hitzlsperger in 2007 JOERG SARBACH/AP/JOERG SARBACH

En Allemagne, le joueur le plus connu à avoir fait son coming-out est Marcus Urban, qui a failli devenir joueur professionnel dans les années 1990, avant d'abandonner et de faire son coming-out par la suite dans la sphère privée. Urban est aujourd'hui le militant LGBTQ+ le plus engagé dans le domaine sportif en Allemagne.

Depuis Marcus Urban, Thomas Hitzlsperger a fait son coming out, après avoir pris sa retraite en 2013.

En France, la situation reste quelque peu différente. Bien qu'il existe des initiatives similaires en Ligue 1 pour lutter contre l'homophobie, elle s'est heurtée au refus d'un certain nombre de joueurs, qui ont refusé d'arborer le drapeau arc-en-ciel.