Vidéo. Thaïlande : la communauté LGBTQ+ célèbre la loi légalisant le mariage pour tous

Le Sénat thaïlandais a adopté ce mardi un eloi autrorisant le mariage homosexuel. Le texte devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année.

Des membres de la communauté LGBTQ+ on célébré l'adoption de la loi lors d'une fête organisée au siège du gouvernement, à Bangkok.

Les pelouses manucurées, normalement entretenues pour la visite des dirigeants et des chefs d'État, ont accueilli des stands de peinture, des cabines photo, des ballons et des rubans, et les hymnes nationaux ont été remplacés par une musique de danse tonitruante.