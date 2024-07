Emmy Awards 2024 : "Shōgun" et "The Bear" en tête des nominations, "True Detective" dans l'histoire

Les 76e Emmy Awards récompensent le meilleur de la télévision américaine, couvrant la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les nominations pour les Emmy Awards 2024 sont sorties, et Shōgun de FX est en tête avec le plus grand nombre de nominations - 25 au total.

Suivent The Bear avec 23 nominations (un record pour une série comique), Only Murders In The Building (21), True Detective : Night Country (19) et The Crown (18).

Shōgun a pleinement profité de l'absence des trois principaux candidats de l'année dernière - Succession, The White Lotus et The Last of Us - pour dominer dans le domaine des séries dramatiques et donner à FX, avec 93 nominations au total, le genre d'année faste souvent réservée à HBO, qui, même en cette année "creuse", en a reçu 91.

Parmi ses nominations figurent celles de la meilleure série dramatique, de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Anna Sawai et du meilleur acteur pour Hiroyuki Sanada.

Shōgun FX

Shōgun a bouleversé la course aux séries dramatiques lorsque ses réalisateurs ont déclaré en mai que, bien que l'histoire du roman de James Clavell sur les machinations politiques dans le Japon du début du XVIIe siècle soit arrivée à son terme, ils envisageraient de faire plus d'une saison, ce qui a fait passer la série de la catégorie des séries limitées à celle, plus prestigieuse, des séries dramatiques.

Jeremy Allen White in The Bear FX

Les nominations pour The Bear comprenaient la meilleure série comique et le meilleur acteur dans une série comique pour Jeremy Allen White - deux prix remportés lors de la cérémonie retardée par la grève en janvier - ainsi que la meilleure actrice pour Ayo Edebiri, qui avait remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la dernière édition.

Les Emmys 2023 ont vu The Bear et Succession repartir comme les plus grands gagnants, avec le second remportant sept trophées et le premier un total de six récompenses.

Kali Reis in True Detective: Night Country HBO

Ailleurs, True Detective : Night Country a été un point positif pour HBO, qui a perdu Succession et se trouve entre les saisons de The White Lotus et The Last of Us, déjà mentionnées.

La série, un semi-spinoff de la franchise True Detective, a été en tête de toutes les séries limitées ou d'anthologie avec 19 nominations.

La showrunner, scénariste et réalisatrice Issa López est attachée à une cinquième saison de la série d'anthologie de HBO, qu'elle a décrite comme une "histoire amusante, sombre et dérangée". Elle est actuellement en phase d'écriture.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle saison", a-t-elle déclaré (via Variety), ajoutant que les nominations aux Emmy Awards l'ont revigorée, ainsi que l'équipe de HBO, pour que la prochaine saison soit "encore meilleure".

True Detective : Night Country représentent des étapes importantes pour ses stars. Jodie Foster a obtenu sa première nomination aux Emmy Awards en tant qu'actrice, et Kali Reis est devenue la première femme autochtone à être nommée dans la catégorie Actrice de soutien dans une série limitée, aux côtés de Lily Gladstone, qui a également été nommée pour la série Under the Bridge sur Hulu.

D'Pharaoh Woon-A-Tai de Reservation Dogs devient le premier acteur autochtone à être reconnu pour son rôle principal avec sa nomination dans la catégorie Meilleur acteur dans une série comique. Selon Variety, le seul acteur autochtone nommé auparavant était August Schellenberg, qui a reçu une nomination aux Emmy Awards en 2007 pour son interprétation de Sitting Bull dans le téléfilm de HBO Bury My Heart at Wounded Knee.

Ripley Netflix

Netflix a sa propre paire de candidats, avec Baby Reindeer qui a obtenu 11 nominations, dont celle du meilleur acteur pour la star et le créateur Richard Gadd, et Ripley, la relecture en noir et blanc du roman de Patricia Highsmith "Le talentueux M. Ripley", qui a obtenu 13 nominations, dont celles d'Andrew Scott et de Dakota Fanning pour leur interprétation.

Netflix arrive en tête avec 107 nominations.

La 76e cérémonie des Emmy Awards se tiendra le 15 septembre au Peacock Theater de Los Angeles.