Par Gorkem Sifael

Fuad Ibrahimov, directeur musical général et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique d'État d'Azerbaïdjan, nous fait part de son lien profond avec Choucha, une ville imprégnée d'héritage culturel qui a marqué un tournant dans son parcours musical. Fuad Ibrahimov, qui est également chef d'orchestre de la Neue Philharmonie de Munich et de l'Orchestre de chambre de Bakou, se souvient avec émotion qu'il a dirigé, en 2021, le festival de musique Khari Bulbul à Choucha, réalisant ainsi un rêve de longue date.

Choucha a une importance historique en tant que lieu de naissance du grand compositeur azerbaïdjanais Uzeyir Hajibeyli. Le riche patrimoine musical de la ville, ainsi que les expériences vécues par Fuad Ibrahimov pendant son enfance, ont joué un rôle crucial dans son éducation musicale dès son plus jeune âge. Il se souvient avec émotion d'avoir reçu un violon du célèbre compositeur azerbaïdjanais Suleiman Aleskerov, un cadeau qui a marqué le début de son parcours dans le monde de la musique.

Malgré les difficultés liées à la guerre et aux déplacements, la passion de Fuad Ibrahimov pour la musique est restée inébranlable, grâce au soutien indéfectible de sa mère et de la Fondation Heydar Aliyev. Ce soutien lui a permis d'étudier en Allemagne et d'obtenir des postes prestigieux dans de grands orchestres, réalisant ainsi des rêves qu'il pensait impossibles.

Alors que Fuad Ibrahimov participe à l'édition 2024 du festival de musique Khari Bulbul, il souligne l'importance du festival pour rassembler des musiciens du monde entier et enrichir la vie culturelle de Choucha. Il exprime à quel point il est fier que Choucha ait été choisie comme capitale de la jeunesse en 2024 et encourage les jeunes à poursuivre leurs passions avec amour et honnêteté.