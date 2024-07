Les meilleures choses à faire et à voir (ou à regarder) en Europe cette semaine

Le tour d'horizon des événements culturels à ne pas rater.

L'Euro et Wimbledon sont peut-être terminés, mais le plus grand événement sportif de l'été reste à venir : les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour s'y préparer, de nombreux événements culturels se déroulent dans la capitale française, comme les artistes (français) de Touched sur le toit du terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle.

Dans le reste de l'Europe, des expositions passionnantes sont organisées pour tous les goûts, de Botero à la bizarrerie de l'heure du coucher. Sans plus attendre, nous vous laissons parcourir les recommandations de cette semaine.

Expositions

Sculptures de Fernando Botero (Rome, Italie)

L'artiste colombien, décédé l'année dernière, était réputé pour son style "Boterismo", qui consiste à représenter des personnes, des animaux et des objets de manière caricaturale, gonflée et exagérée. Il est désormais possible d'admirer huit de ses sculptures, dont "Horse with bride" (2009) et "Cat" (1999), dans la capitale italienne, sur différents sites emblématiques tels que la Piazza San Silvestro et la Piazza Mignanelli. L'exposition, qui se tient jusqu'au 1er octobre, a été organisée par la fille de Botero, Lina, qui a déclaré à ANSA : "L'Italie était la seconde patrie de mon père Fernando Botero et je pense que rien n'aurait pu lui faire plus plaisir que de voir ses sculptures monumentales exposées aujourd'hui au cœur de cette ville extraordinaire".

"Venez comme vous êtes" à la "Hobby Cave", Grants building (Londres, Royaume-Uni)

Hetain Patel et Spiderman dans « Come As You Really Are » de Patel et Artangel. Lia Toby/PA Media Assignments/PA

Une salle remplie de jouets My Little Pony en plastique pastel, des costumes de cosplay aux détails exquis, un Transformer géant, des murs de cartes postales vintage, des maisons de poupées, une délicate cape blanche qui "pourrait tuer les hommes s'ils la portent" - voici une exposition pour les maximalistes. Organisée par le collectif Artangel et l'artiste Hetain Patel, qui a également créé le Transformer géant susmentionné, cette exposition est un hommage joyeux aux amateurs britanniques et à leurs hyper-fixations. Rien n'est plus puissant et inspirant qu'une personne profondément passionnée par quelque chose, qu'il s'agisse de crocheter des Yodas ou de sculpter des cœurs en écorce d'agrumes. Ouverte du mercredi au dimanche jusqu'au 20 octobre 2024, l'entrée est gratuite.

"Je ne peux pas dire si ce désir est le mien" à la Fondation Beyeler (Riehen, Suisse)

Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2024 Carsten Höller ave Adam Haar, Dream Bed (Dreaming of Flying with Flying Fly Agarics), 2024 Courtesy of the artists, photo: Mark Niedermann

Avez-vous déjà rêvé de passer la nuit dans un musée, à la manière de Ben Stiller ? Eh bien, une exposition particulière au sein de l'exposition éphémère de la Fondation Beyeler intitulée "I Can't Tell If This Longing Is My Own" est le lit de l'artiste allemand Carsten Höller intitulé "Dream Hotel Room 1 : Dreaming of Flying with Flying Fly Agarics (2014)". De forme sphérique dans une pièce sphérique sombrement éclairée, l'exposition a été créée en collaboration avec le chercheur en sommeil Adam Haar et espère induire des rêves lucides chez les participants, qui peuvent ensuite documenter leurs imaginations nocturnes. Pour la plupart des visiteurs, le lit est limité à des siestes d'une heure, mais des billets limités sont également disponibles pour des séjours d'une nuit le vendredi. De quoi faire de beaux rêves jusqu'au 11 août.

"Young Artists' Summer Show 2024" à l'académie royale des arts (Londres, Royaume-Uni)

Chaque année, depuis six ans, la Royal Academy of Arts soutient les jeunes artistes qui étudient au Royaume-Uni en organisant sur place le Young Artists' Summer Show. Plus de 1 700 œuvres seront exposées, des prix seront décernés à certaines d'entre elles et les visiteurs pourront également voter pour leurs préférées grâce au prix annuel du public. Des doigts de poisson en argile et des chevaux ninja réalisés par des enfants de 5 ans, au "Monde des requins" en carton et à la "Plante extraterrestre" peinte par des adolescents, l'étendue des œuvres et l'incroyable talent exposés sont vraiment stupéfiants. Une visite incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans l'esprit créatif de la nouvelle génération. Jusqu'au 11 août 2024.

Festivals et événements

Concert "Terminal 1" à l'aéroport Charles de Gaulle (Paris, France)

Le "Terminal 1" s'inscrit dans le cadre des célébrations des JO de Paris. Amazon Prime and Twitch

Avant le début des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet, le Terminal 1 du plus grand aéroport de France (qui fête également ses 50 ans cette année) a accueilli une soirée de concerts sur les toits par des artistes de la French Touch, dont Air, Phoenix, Etienne de Crécy, Izzy Lindqwister et bien d'autres. Bien que l'événement en direct soit terminé, il est possible de le revivre via Twitch et Amazon Prime Video.

Parookaville à l'aéroport de Weeze (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)

Parookaville Parookaville Festival

Umph, umph, umph, umph - c'est le son de l'underground électro arrivant à l'aéroport de Weeze pour "Parookaville". Ce festival, l'un des plus importants d'Allemagne, réunit des centaines de DJ et d'artistes électro parmi les meilleurs du monde, dont Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, MARTEN HØRGER et bien d'autres encore. Il se déroule également dans une fausse ville élaborée, créant un monde immersif dans un monde qui encourage l'évasion des restrictions de la réalité : vous êtes ici pour danser et passer un bon moment.

Alors que la saison des festivals d'été bat son plein, découvrez notre liste des autres festivals européens à ne pas manquer.

Cinéma

Twisters

Demandez à n'importe quel enfant des années 90 quels étaient ses films d'action préférés quand il était petit, et Twister , sorti en 1996, en fera certainement partie. Ce film mettait en scène Helen Hunt chassant les tornades les plus folles, avec une ouverture qui marquait les esprits et ce moment emblématique où une vache s'envole dans les airs. 28 ans plus tard, une deuxième tempête arrive dans les salles de cinéma - cette fois-ci avec deux fois plus de tornades : "Nous avons des jumeaux !

Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), une scientifique du service météorologique national, est aux côtés de Tyler Owens (Glen Powell), un maître des tempêtes et star des réseaux sociaux, pour traquer les tornades et tester sur elles les dernières technologies. Nous ne pouvons pas garantir que ce film vous épatera, mais il s'agit certainement d'une nouvelle version amusante du thriller catastrophe original, parfaite pour ceux qui aiment les films à rebondissements.

Blur : To The End

Un nouveau documentaire sur le groupe BritPop des années 90 Blur retrace son retour monumental en 2023, qui a vu la sortie de son neuvième album studio "The Ballad Of Darren" et une série de "magnifiques" concerts au stade de Wembley. L'année dernière a été une année faste pour les films de concerts, mais alors que ceux de Taylor Swift et Beyoncé misaient sur le spectacle, le réalisateur de Blur : To The End , Toby L, s'est plutôt attaché à dresser un portrait intime des coulisses et de l'évolution des membres du groupe : Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree.

Spectacles télévisés

Les meilleures séries télévisées de 2024

Our TV faves of 2024 so far. Copyright Disney+, BBC, Netflix, HBO, Channel 4

Après l'annonce des nominations aux Emmy Awards de cette année, il n'y a pas de meilleur moment pour partager nos propres nominations pour les meilleures séries télévisées de 2024 jusqu'à présent. De "True Detective : Night Country " à " Baby Reindeer ", il y a eu un mélange éclectique de séries à gros budget, de réimaginations élégantes d'IP classiques et de succès surprise en streaming qui nous ont laissé avec un besoin désespéré d'une thérapie. Consultez la liste complète ici.

"Cobrai Kai" (Netflix)

Série télévisée dérivée de Netflix basée sur le film Karaté Kid de 1984, Cobra Kai en est à sa sixième et dernière saison. Avec le retour des vieux rivaux Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio), tout se prépare pour le championnat du monde de karaté Sekai Taikai et pour savoir qui l'emportera. À la fois parodie du genre et prise au sérieux, la série est un hommage à la ringardise des années 80 qui réconfortera votre enfant intérieur et vous donnera envie de prendre des cours de karaté (probablement).

Musique

Childish Gambino : "Bando Stone & the New World" (Bando Stone et le nouveau monde)

Il s'agit du cinquième et dernier album (avec film) de Childish Gambino, le personnage de scène de l'acteur, musicien et comédien Donald Glover. Avant la sortie de l'album le 19 juillet, Glover a partagé les singles "Lithuania" et "In the Night", avec Jorja Smith et Amaarae. L'album est axé sur la construction d'un monde et constitue la bande-son du film de Glover dans lequel il incarne Bando Stone, un musicien célèbre qui erre dans un monde post-apocalyptique et préhistorique lorsqu'il rencontre une mère et son enfant. La sortie de l'album précède également la tournée "The New World Tour" de Glover, qui débutera en août.

Bonus

Vous vous rappelez avoir fait du headbanging sur "La La" d'Ashlee Simpson en 2004 ? Non, il ne s'agit que de l'auteur de ce digest à l'époque. Pourtant, de nombreux milléniaux seront heureux d'apprendre que la chanteuse pop sort une version augmentée de son album de 2004, "Autobiography", à l'occasion de son 20e anniversaire.

Les amateurs de pop devraient également ajouter Chappell Roan à leur liste de lecture du week-end - l'icône queer à la chevelure flamboyante des années 2020 qui a apparemment explosé de nulle part. Jonny Walfisz, rédacteur culturel d'Euronews, s 'est penché sur son ascension fulgurante la emaine dernière, ce qui est une bonne excuse pour vous dire au revoir avec un "Good Luck, Babe !".