Les meilleures choses à faire et à voir en Europe cette semaine

Tous les héros ne portent pas des costumes dignes d'une bande dessinée ! Alors que les plus grands athlètes du monde se réunissent à Paris, voici comment célébrer les Jeux olympiques dans toute l'Europe.

Bienvenue dans cette édition spéciale des activités culturelles à faire et à voir cette semaine sur le thème des Jeux olympiques (Deadpool et Wolverine y participeraient probablement s'ils étaient réels).

Parallèlement aux Jeux, l'Olympiade culturelle propose un large éventail d'événements créatifs gratuits dans tout Paris, qui s'inspirent tous des thèmes et des valeurs des Jeux Olympiques.

Nous avons également rassemblé le meilleur des films,** des émissions de télévision et de la musique de 2024, alors préparez-vous à un marathon de contenu qui vous garantira un bon goût à l'arrivée.

Nous vous rappelons également qu'une exposition de sculptures en plein air de Fernando Botero se tiendra à Rome, qu'une exposition d'accessoires cinématographiques emblématiques aura lieu à Turin et qu'une célébration de la fille en plastique préférée de tous sera organisée au Design Museum de Londres. Et bien, c'est parti pour un tour de force !

Tout ce qu'il nous reste à dire, c'est que nous sommes prêts, prêts, prêts et que nous profitons d'une nouvelle semaine de recommandations en or.

Expositions

Expositions sur le thème des Jeux olympiques de Paris 2024

The Runners, about 1924, by Robert Delaunay (1885–1941) Oil paint on canvas National Museum of Serbia

Si vous êtes à Paris pour les Jeux olympiques , il y a beaucoup d'art à découvrir en marge des événements sportifs. En fait, il n'y a pas qu'à Paris que cela se passe. Des villes de toute l'Europe célèbrent le plus grand événement de l'année, qu'il s'agisse d'une exposition croate consacrée aux Jeux anciens et modernes ou d'une vitrine britannique d'œuvres et de sculptures inspirées par les Jeux d'il y a un siècle.

Dans l'œil du cyclone : Le modernisme en Ukraine, 1900-1930" à la Royal Academy (Londres, Royaume-Uni)

Vadym Meller's Sketch of the ‘Masks’ choreography for Bronislava Nijinska’s School of Movements, Kyiv, 1919 Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine. © Vadym Meller

Cette exposition, qui présente une collection saisissante d'œuvres d'art modernistes ukrainiennes datant de 1900 à 1930, capture les expressions d'une nation troublée et déchirée par la guerre depuis des siècles. Les 65 œuvres exposées, qui vont de la peinture à l'huile à la conception de pièces de théâtre, représentent toutes la diversité des styles et des identités culturelles qui émergeaient à cette époque. C'est aussi l'occasion de découvrir certains des meilleurs artistes du pays, tout en continuant à soutenir les institutions culturelles qui luttent encore pour se protéger après l'invasion russe (toutes les œuvres exposées ici ont été prêtées par le Musée national d'art de l'Ukraine et le Musée du théâtre, de la musique et du cinéma de l'Ukraine à Kiev). A voir jusqu'au 13 octobre 2024.

Cinéma

Deadpool et Wolverine

"Votre petit Univers Cinématographique est sur le point de changer pour toujours", lance Deadpool dans l'un des premiers teasers de la prochaine superproduction estivale de Marvel... Les temps sont durs pour le MCU après une série d'échecs cinématographiques, notamment celui de 2023, The Marvels, qui a connu le pire week-end d'ouverture au cinéma de l'histoire du studio. Après avoir dominé le box-office pendant plus d'une décennie, il semble que la lassitude des super-héros se soit bel et bien installée. Mais s'il y a quelque chose qui pourrait faire revenir le public, c'est bien une bromance croisée Deadpool x Wolverine (portant le costume de la bande dessinée d'origine !). L'association de deux personnages bien-aimés et d'un scénario plein d'esprit sardonique pourrait donner un nouveau souffle au genre - ou finir par être un autre Thanos.

Émissions de télévision

Time Bandits (Apple TV+)

Reprise du film culte du même nom réalisé par Terry Gilliam en 1981, cette nouvelle série Apple TV+ est dirigée par les esprits loufoques de Jemaine Clement et Taika Waititi (Flight of the Conchords, What We Do in the Shadows), et Iain Morris (The Inbetweeners). Kal-El Tuck incarne Kevin, 11 ans, obsédé par l'histoire, qui se retrouve au milieu d'une bande de voleurs de l'espace après avoir découvert un portail vers un univers parallèle où il est possible de voyager dans le temps. Avec Lisa Kudrow dans le rôle de la chef de bande Penelope et Clement dans celui de "Pure Evil", qui tente de mettre la main sur une carte volée, c'est une aventure amusante qui donne un nouveau ton à un vieux classique.

Simone Biles : Rising (Netflix)

À seulement 27 ans, Simone Biles est l'une des plus grandes gymnastes du monde. Elle a remporté 37 médailles aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et a été la première gymnaste américaine à remporter quatre médailles d'or aux Jeux olympiques et six titres mondiaux au concours général. En 2021, elle a fait la une des journaux après s'être retirée des Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer sur sa santé mentale après avoir été victime d'une perte soudaine de conscience spatiale - un phénomène gymnique connu sous le nom de "twisties". Cette période particulière fait l'objet d'une nouvelle série documentaire en quatre parties sur Netflix, qui commence en 2020 et se poursuit jusqu'à sa participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Un regard puissant sur la force mentale nécessaire pour atteindre les sommets physiques de l'accomplissement.

Musique

L'ultime playlist des Jeux olympiques d'été pour Paris 2024

Olympics playlist Canva images

Si quelque chose peut faire monter l'énergie et l'excitation pour les Jeux olympiques encore plus haut que le plus haut sauteur en hauteur, c'est bien une excellente playlist sur le thème des Jeux olympiques. Que vous organisiez une fête à thème, que vous vous imprégniez de l'énergie de Paris ou que vous vous prépariez à concourir, ces musiques sont conçues pour retranscrire la passion et la diversité des Jeux. Et pour tous ceux qui ont l'intention d'essayer de briser ces morceaux, soyez prudents !

Les meilleurs albums de l'année... Pour l'instant

The Best Albums of the Year So Far Island - Atlantic - Fabiana Palladino - Columbia - EMI Records

David Mouriquand et Theo Farrant, d'Euronews Culture, se sont montrés courageux et ont classé sur les meilleurs albums qui ont captivé leurs oreilles (et leurs cœurs) cette année.Des odyssées disco-pop aux tubes de club, en passant par le rap irlandais et la country, ils ont inclus des artistes comme Khruangbin, Beyoncé, Kneecap, Nadine Shah, The Last Dinner Party et Charli XCX - les deux derniers ayant été récemment nominés pour le Mercury Prize de cette année.

Pour consulter la liste des 15 meilleurs albums, qui présente le meilleur album de l'année jusqu'à présent, cliquez ici.