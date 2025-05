EuroVerify : l'OTAN a-t-elle créé le concours Eurovision de la chanson ?

PUBLICITÉ

La saison de l'Eurovision est terminée pour cette année, mais les gens en parlent encore, certains affirmant en ligne que l'emblématique concours de chant aurait été créé par l'OTAN.

Des messages sur les réseaux sociaux et même certains médias en ligne prétendent que l'alliance militaire voulait l'utiliser pour exercer son "soft power" pendant la guerre froide et au-delà.

Certains posts partagent des extraits d'un document du Comité de l'information et des relations culturelles de l'OTAN, daté de novembre 1955, qui fait référence à un "Festival de l'Atlantique nord".

Ces affirmations sont apparues sur les réseaux sociaux et dans des articles de presse Euronews

Ce document indique qu'un "spectacle" pourrait être un moyen subtil de promouvoir un discours pro-OTAN auprès de la population.

"On pourrait envisager de distribuer des brochures d'information sur l'OTAN à l'occasion du festival", indique l'auteur du document. "Toutefois, l'opportunité d'une telle démarche doit être soigneusement évaluée et, à première vue, je pense que ce serait une erreur, car cela introduirait un élément de propagande, alors que le festival vise à obtenir des résultats similaires par des moyens plus subtils".

"En fin de compte, il serait beaucoup plus naturel d'influencer l'opinion publique en faveur de l'OTAN par le biais du spectacle lui-même", poursuit le document.

Le "Festival de l'Atlantique nord" n'est pas la même chose que le concours Eurovision

Si le document est bien authentique, il a été sorti de son contexte. Ce document et d'autres archives de l'OTAN montrent que l'alliance a effectivement lancé l'idée d'un "Festival de l'Atlantique nord", mais que celui-ci n'avait rien à voir avec le Concours Eurovision de la chanson et qu'il n'a jamais vu le jour tel qu'il avait été conçu à l'origine.

Le festival devait se dérouler en marge d'une exposition militaire annuelle de l'armée française, baptisée "Les Nuits de l'Armée" et parrainée par le magazine français Paris Match. Cette exposition comportait diverses représentations et attirait chaque année des milliers de spectateurs à Paris.

"Les Nuits de l'Armée sont populaires non seulement parce que le spectacle est d'un très haut niveau et que les arrangements physiques sont excellents, mais aussi parce que le public aime l'éclat et l'apparat d'une exposition militaire pacifique de ce type", indique l'OTAN dans un autre document.

"C'est cette dernière considération qui a incité les éditeurs de 'Paris Match' à envisager un Festival de l'Atlantique nord sur le modèle des 'Nuits de l'Armée' françaises, auquel participeraient des unités sélectionnées des forces armées des différents pays de l'OTAN".

L'idée était de présenter des démonstrations militaires culturelles de différents membres de l'OTAN, telles qu'une marche écossaise au son de la cornemuse, une démonstration de chiens policiers belges et une relève de la garde par la police montée canadienne.

Coïncidences de dates et de noms

Les allégations en ligne semblent fondées en partie sur l'année où le concours Eurovision de la chanson a été organisé pour la première fois : 1956, soit un an après la publication par l'OTAN de certains de ces documents.

Un autre rapport de l'Alliance atlantique indique que la BBC a proposé de diffuser le festival dans toute l'Europe en utilisant le réseau Eurovision, créé en 1954 par l'Union européenne de radio-télévision (UER).

"Les autorités de la BBC ont expliqué qu'une manifestation telle que le Festival de l'Atlantique nord était exactement le type de programme qu'elles recherchaient", précise le document.

JJ représente l'Autriche avec la chanson "Wasted Love" lors de la grande finale du 69e Concours Eurovision de la chanson, à Bâle, en Suisse, le samedi 17 mai 2025 Martin Meissner/Copyright 2025 The AP. Tous droits réservés

Le site Internet du Concours Eurovision de la chanson indique que l'idée du réseau vient de Marcel Bezençon, directeur général de la Société suisse de radiodiffusion, et que l'idée du concours vient de la RAI, le radiodiffuseur national italien.

"Le programme le plus populaire et le plus réussi que le réseau Eurovision produirait serait celui qui porte son nom : le Concours Eurovision de la chanson", peut-on lire sur le site web. "Suite aux suggestions formulées lors de la réunion de son comité des programmes à Monte-Carlo (Monaco) en 1955, UER a décidé, lors de la session de son assemblée générale à Rome la même année, de créer le Concours Eurovision de la Chanson".

"L'inspiration pour le Concours est venue de la RAI, qui organisait depuis 1951 le Festival de Sanremo dans la station balnéaire du même nom", poursuit le texte.

Accusations de propagande vis-à-vis de la Russie et du Bélarus

Il est également inexact de suggérer que le concours Eurovision de la chanson a été créé pour faire de la propagande pro-OTAN contre l'URSS, comme le prétendent certains messages sur les réseaux sociaux.

La Russie et le Bélarus étaient en effet tous deux membres à part entière du Concours Eurovision de la chanson, jusqu'à ce qu'ils soient suspendus respectivement en 2022 et 2021.

Aucun des deux pays n'est membre de l'OTAN, ce qui démontre également l'indépendance de l'alliance militaire par rapport à UER.

Enfin, un responsable de l'OTAN a assuré à EuroVerify que l'alliance n'avait joué aucun rôle dans la création du concours de la chanson. Un porte-parole du Concours Eurovision de la chanson a également déclaré que "ces affirmations sont totalement fausses".

"Le Concours Eurovision de la chanson a été créé par l'Union européenne de radio-télévision en 1956, qui continue à coordonner le concours au nom de ses membres - les médias de service public de 56 pays", explique le porte-parole.