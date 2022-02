Le changement climatique rapproche ours polaires et humains

Voir un ours polaire est presque devenu banal pour les habitants de Chukotka Ryrkaipiy, village situé sur les rives de l'océan arctique.

Ces dernières années, on aperçoit ces ours à la recherche de nourriture tous les hivers. Habituellement, les ours chassent des animaux marins vivant sur la banquise, cependant, ils sont désormais contraints de chercher leur nourriture sur la côte. Le réchauffement climatique de la région entraîne une formation tardive de la couverture de glace et une fonte précoce de celle-ci.

« Depuis 2000, on constate une augmentation du nombre d'ours à Chukotka. Ils viennent dans les villages, parfois jusqu'à une douzaine, à la recherche de nourriture », explique Yegor Vereshchagin, chef adjoint du département de la protection de la faune sauvage de Chukotka.

Le réchauffement provoque des migrations, et les animaux se retrouvent plus près des habitats humains. « En automne, les ours traversent la route par l'eau. Pendant les tempêtes d'automne, par exemple, les oursons peuvent se perdre, aller vers les gens », a expliqué M. Vereshchagin lors d'une conférence de presse sur la question la semaine dernière.

Les incidents où des ours s'approchent de personnes deviennent si fréquents qu'ils sont de plus en plus souvent filmés. Une vidéo réalisée par les bénévoles de l'initiative environnementale Bear Patrol, soutenue par le WWF, montre des ours se promenant devant des bâtiments et des conduites industrielles, à quelques centaines de mètres seulement d'une zone habitée.

Ours à la fenêtre d'une habitation Ivan Mizin/WWF Russia

Selon les patrouilleurs, 61 ours se sont égarés à Ryrkaypiy en décembre dernier en raison du temps exceptionnellement chaud pour la période. Si la glace était suffisamment solide, les animaux seraient partis en mer pour chasser les phoques ou les lièvres de mer, mais en raison du réchauffement climatique, cela était impossible.

« Presque tous les ours sont minces. Il y a à la fois des adultes et des jeunes parmi eux, et il y a aussi des femelles avec des oursons d'âges différents », explique dans la vidéo Tatyana Minenko, cheffe de la patrouille.

Un danger pour l'homme et l'ours

Selon les écologistes, une rencontre entre humain et ours polaire entraîne généralement des problèmes pour les deux parties. Afin d'aider les animaux et protéger les personnes, un groupe de bénévoles des villages arctiques patrouille dans la zone, éloignant les ours adultes et récupérant les bébés ours qui se sont éloignés de leur mère.

Le soir, les gens restent chez eux pour éviter de rencontrer des ours, et les volontaires font le tour du village en motoneige Tatyana Minenko cheffe des bénévoles de la Bear Patrol à Ryrkaypiy

Au cours des deux dernières années, le Service fédéral de surveillance de la gestion de la nature a enregistré 13 cas d'interaction entre des ours polaires et des humains. En conséquence, trois ours sont morts et trois autres ont été retirés de leur environnement. Dans les autres cas, les gens ont laissé les animaux s'échapper.

Outre le danger que représente la rencontre avec un animal sauvage qui n'a plus peur de l'homme, se pose le problème de la survie des ours et, surtout, des oursons. Ceux-ci doivent passer les deux premières années de leur vie près de leur mère pour s'adapter correctement. Les spécialistes mettent également en garde contre le retrait des ours de leur habitat habituel.

« Les ours sont très plastiques : on peut leur apprendre à ouvrir la bouche à un signal en quelques heures. Pour un ours, apprendre à interagir avec les humains n'est pas un problème, mais la situation est tout autre en ce qui concerne l'adaptation physiologique », explique Irina Voshchanova, chercheuse du secteur de la recherche scientifique du zoo de Moscou.

« Plus un ours est âgé, plus ses capacités de survie dans son environnement naturel sont complexes. En le retirant, nous plaçons l'animal dans un environnement exigu et pauvre où toutes ses compétences s'avèrent inefficaces. Parfois, psychologiquement, l'ours ne peut jamais s'adapter », explique-t-elle.

Les experts estiment que pour éloigner les ours des zones habitées, il est nécessaire de contrôler et d'éliminer les décharges et d'informer la population des précautions à prendre en cas d'interaction avec des animaux sauvages. Les personnes vivant dans des camps doivent se souvenir de rester à l'écart des ours : ne pas les nourrir et ne pas les photographier.

Rassemblement d'ours à proximité de Chukotka Maksim Dyonminov/WWF Russia

L'enjeu de l'alimentation des ours

Les spécialistes cherchent depuis longtemps une solution au problème de l'ours polaire. Le principal point sur lequel ils s'accordent est la nécessité d'empêcher les ours de se nourrir d'aliments non naturels.

« Le plus gros problème est l'alimentation. Vous voyez un ourson, vous avez de la peine pour lui, vous voulez le nourrir, mais la nourriture humaine est une condamnation à mort pour lui. Cet ourson mangera de la nourriture humaine, grandira, sera fort et poursuivra les humains et mendiera de la nourriture, et le résultat dans de telles situations est d'abattre l'animal », explique Varvara Semenova, coordinatrice en chef des projets de conservation de la biodiversité dans l'Arctique pour le WWF-Russie.

L'organisation estime que la solution à ce problème pourrait être la création de points d'alimentation naturels utilisant la nourriture laissée par les morses, autres habitants de la région.

« Récemment, nous avons réussi à maintenir un ourson dans la nature : les patrouilleurs l'ont aidé à manger de la nourriture naturelle, l'ont protégé et après quelques mois, il est parti et a pu chasser par lui-même », explique Mme Semenova.

Les experts ne disposent pas encore de suffisamment d'informations pour donner une évaluation de l'initiative, mais les premiers résultats sont encourageants. « Pour la première fois, la question se pose : est-ce qu'un nombre significatif d'ours peut être adapté à la nature de cette manière ? », déclare Mme Semenova.

Après cette expérience, WWF prévoit de « mettre en place des sites de réhabilitation naturelle".

« C'est un sujet nouveau pour nous. Son succès est encore en discussion », explique-t-elle.