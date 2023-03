Comment la messagerie de Facebook réunit les animaux de compagnie et leurs propriétaires en Turquie

Plus de trois semaines après les tremblements de terre catastrophiques qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, on entend encore des aboiements et des miaulements désespérés provenant de bâtiments abandonnés et effondrés.

"Ce que nous avons vu quand nous sommes arrivés… était une image vraiment, vraiment triste. Dévastatrice. Presque tous les bâtiments se sont effondrés, 80 % d'entre eux", explique Felipe Marquez, responsable de programme chez Humane Society International (HSI).

Marquez est sur le terrain à Antakya, en Turquie, pour aider les habitants à retrouver leurs animaux de compagnie disparus.

"Chaque jour, notre équipe part à la recherche d'animaux dans les zones les plus touchées", explique Kelly Donithan, directrice de l'intervention en cas de catastrophe animale chez HSI. "Des milliers de chiens et de chats sauvés ont besoin de soins vétérinaires, ils sont blessés, choqués, déshydratés ou souffrent de malnutrition."

Des membres de la Humane Society International vont sauver un chat piégé à Antakya, en Turquie, le 21 février 2023 HSI

"Savoir que leurs compagnons sont en sécurité signifie beaucoup"

HSI travaille avec une équipe de vétérinaires locaux pour soigner les animaux blessés dans une tente d'hôpital de campagne, distribue des fournitures d'urgence et laisse des bols d'eau aux coins des rues pour les animaux errants.

"Les personnes qui ont été évacués s'inquiètent pour leurs animaux de compagnie laissés sur place, alors dans la mesure du possible, nous localisons leurs appartements et les trouvons", explique Kelly. "Il est clair que pour les personnes qui ont tout perdu, savoir que leurs animaux de compagnie sont en sécurité signifie beaucoup". Les efforts de l'équipe de HSI ont été récompensés par des retrouvailles miraculeuses.

Des membres de la Humane Society International sauvent une chienne blessée et ses chiots à Antakya, le 20 février 2023 HSI

Une note vocale a réuni un chat et son propriétaire

Un chat gris nommé Leyla a été abandonné après que sa propriétaire blessée, Rumi, ait été transférée dans un hôpital d'Istanbul. Leyla avait réveillé Rumi peu de temps avant le tremblement de terre, lui donnant le temps de sauter par la fenêtre et lui sauvant probablement la vie. Désespérée de savoir si son animal était en sécurité, Rumi a placé une annonce sur Facebook.

Un message a été transmis à l'équipe de HSI, qui s'est rendue sur le site de sa maison - à environ une heure d'Antakya - qui s'était complètement effondrée. Il n'y avait aucun signe de Leyla. Dans une dernière tentative pour retrouver le chat disparu, Kelly a demandé à Rumi d'enregistrer un message vocal appelant le nom de son animal. Les sauveteurs ont joué le message pour essayer de l'attirer peu après la tombée de la nuit et, après beaucoup de patience, Leyla a finalement été retrouvée. Ravie, Rumi est retournée à Antakya avec les deux jambes dans le plâtre pour récupérer son chat.

Le chat Leyla avec son propriétaire Rumi (à gauche) et Kelly Donithan de HSI (à droite) HSI

Facebook a également aidé les sauveteurs à retrouver la famille d'autres animaux

Fluffy - un chat gris crème qui porte bien son nom - a été repéré par l'armée sur la fenêtre d'un appartement au troisième étage. Après avoir utilisé un drone pour voir à l'intérieur du bâtiment, HSI a pu pénétrer à l'intérieur et sauver Fluffy. L'équipe a ensuite découvert qu'elle souffrait d'insuffisance rénale due à la déshydratation. Les sauveteurs pensent qu'elle a été piégée à l'intérieur pendant 2,5 semaines.

Malheureusement, Fluffy n'a pas de micropuce, mais l'une des équipes de HSI a pu localiser son propriétaire sur Facebook grâce à un nom retrouvé dans l'appartement. En plus de leur envoyer des messages, HSI a présenté Fluffy sur un flux Facebook Live dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse le chat. Son propriétaire a répondu, et est soulagé qu'elle soit en sécurité.

Fluffy le chat a retrouvé sa famille HSI

Les micropuces, un autre outil utilisé par les sauveteurs

Lorsqu'un chat nommé Muffin a été repéré par la police locale dans un appartement en ruine au quatrième étage, HSI a dû utiliser une grue pour atteindre le balcon et la sauver. Après plusieurs heures d'intervention, Kelly a réussi à récupérer Muffin en toute sécurité, sous le regard de la police, restée tout au long du sauvetage.

Muffin a été scanné, ce qui a révélé qu'il était doté d'une micropuce. Les sauveteurs ont donc pu retrouver sa famille et les réunir avec leur animal de compagnie, qu'ils n'avaient pas vu Muffin depuis plus de deux semaines.

Felipe Marquez avec Muffin, le chat qui a été sauvé par grue d'un appartement au quatrième étage à Antakaya HSI

Comment aider les personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie ?

Des associations caritatives et des ONG ont lancé des appels d'urgence pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Le Comité d'urgence en cas de catastrophe, la Croix-Rouge, Save the Children et Islamic Relief en font partie.

Pour aider les animaux qui ont eux aussi besoin de nourriture, d'un refuge et d'une aide médicale, vous pouvez faire un don au Fonds de sauvetage des animaux de HSI.

Si votre animal est porté disparu à Antakya, vous pouvez contacter le Centre de coordination pour les tremblements de terre de l'Union vétérinaire turque au 054 3903 7413. Si votre animal est porté disparu dans d'autres parties du pays, HSI peut toujours être en mesure de vous conseiller - envoyez un e-mail à info@hsi.org avec le plus d'informations possible.