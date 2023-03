Quand aura lieu "Earth Hour" cette année et pourquoi est-ce important ?

Éteindre les lumières pendant une heure : une idée simple qui rassemblera des millions de personnes cette année encore pour célébrer ce que l'on appelle "Earth Hour".

Organisée par l'ONG WWF (Fonds mondial pour la nature), cette célébration de 60 minutes en faveur de notre planète aura lieu le 25 mars.

"Earth Hour" rassemble des personnes du monde entier, dans plus de 190 pays, depuis 2007.

Cette année, le dernier samedi du mois de mars, les citoyens, les municipalités et les entreprises éteindront leurs lumières entre 20h30 et 21h30, heure locale, pour témoigner de leur attention et de leur soutien à la planète Terre.

Les années précédentes, les lumières ont par exemple été éteintes sur la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney ou encore l'Acropole d'Athènes.

Outre l'extinction des lumières, le WWF encourage les participants à s'impliquer dans d'autres activités pour promouvoir l'action climatique.

Liste des 20 façons de promouvoir l'action climatique

1. Éteindre toutes les lumières

2. Dîner dans le noir

3. Écouter un podcast

4. Organiser une soirée de jeux de société ou de lecture à la lueur d'une bougie

5. Améliorer ses connaissances sur le changement climatique

6. Regarder une vidéo éducative

7. Camper dans son jardin ou son salon

8. Ramasser des déchets dans un parc

9. Vider sa garde-robe et donner des vêtements à des associations caritatives

10. Remplacer les objets non écologiques de son logement par des alternatives durables

11. Pratiquer la photographie de nuit

12. Installer des ampoules à faible consommation d'énergie dans son logement

13. Faire une promenade en plein air

14. Utiliser Google Lens pour en savoir plus sur les plantes et les animaux de son quartier

15. Essayer d'observer les étoiles

16. Prendre un bain de forêt

17. Méditer en plein air

18. Observer les oiseaux depuis sa fenêtre

19. Trier ses déchets

20. Participer à un événement "Earth Hour" près de chez soi