Par Euronews Green

Un revenu de base axé sur la conservation peut produire des résultats vitaux pour la nature, pour moins d'argent que ce que les gouvernements dépensent pour subventionner les combustibles fossiles et les industries destructrices.

Verser 5 euros par jour aux personnes vivant dans des forêts fragiles pourrait être le meilleur moyen d'enrayer la perte de biodiversité.

Semblable au concept de revenu de base universel, le revenu de base pour la conservation est un paiement inconditionnel en espèces versé aux personnes vivant dans des zones protégées ou à proximité d'espèces menacées.

Des variantes de cette idée ont déjà des effets transformateurs sur les écosystèmes dans le monde entier. Au Costa Rica, à la fin des années 1980, par exemple, les propriétaires terriens ont reçu environ 60 euros (le prix d'une vache) pour protéger ou restaurer un hectare de forêt - avec un taux de réussite massif.

Dans certains pays, l'argent garanti sans condition de conservation a également permis d'obtenir des avantages environnementaux. Depuis 2008, le programme national indonésien de transferts d'argent contre la pauvreté a permis de réduire la déforestation dans tout le pays.

Des chercheurs de l'université d'Édimbourg, au Royaume-Uni, étudient aujourd'hui la manière dont le revenu de base pour la conservation pourrait fonctionner à l'échelle mondiale et, surtout, son coût.

"Le revenu de base pour la conservation est une proposition prometteuse pour soutenir les peuples autochtones et les communautés locales qui protègent la biodiversité et les terres de la planète, et pour corriger les inégalités mondiales", explique l'auteur principal, le Dr Emiel de Lange, de l'École des géosciences de l'université. "Notre étude donne des chiffres concrets à cette proposition, montrant que l'IBC est un investissement ambitieux mais potentiellement judicieux".

Combien coûterait un revenu de base pour la conservation ?

L'introduction d'un revenu de base pour la conservation de 5,50 dollars (environ 5,11 euros) par jour pour les personnes vivant dans des zones protégées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire coûterait environ 437 milliards d'euros par an.

Selon l'équipe, les combustibles fossiles et d'autres industries nuisibles à l'environnement reçoivent environ 460 milliards d'euros par an en subventions publiques.

Cette aide financière aux industries néfastes pour l'environnement pourrait être réorientée vers le financement de l'IBC, suggèrent-ils, ce qui serait bénéfique pour les populations, l'environnement et les économies.

En examinant différents scénarios, les chercheurs ont calculé que le coût d'un système mondial instaurant un revenu de base pour la conservation pourrait aller de 322 milliards d'euros à 6 000 milliards d'euros par an.

Son coût serait plus élevé que les dépenses actuelles en matière de conservation, soit environ 122 milliards d'euros au niveau mondial en 2020. Mais cela ne représente qu'une fraction des 40 000 milliards d'euros de production économique mondiale qui, selon le Forum économique mondial dépendent de la nature, ont constaté les chercheurs. Le financement d'un revenu de base pour la conservation serait donc un investissement judicieux.

Et comme plus des trois quarts des personnes vivant dans les zones clés de la biodiversité mondiale se trouvent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, il est logique de donner la priorité dans ces pays.

Comment un revenu de base pour la conservation protégerait-il la nature ?

Les paiements pourraient permettre aux gens de se détourner des activités et des industries qui conduisent à la perte d'habitat, à la pollution et à d'autres causes de la perte de biodiversité.

"Dans de nombreux endroits, la conservation est de plus en plus violente et militarisée et a donné lieu à des violations des droits de l'homme", écrivent les auteurs. "Tout cela, associé au développement de stratégies basées sur le marché, a contribué à l'érosion des pratiques de conservation locales, des valeurs et des visions du monde."

Un revenu de base pour la conservation réduirait toutefois la capacité des entreprises à exploiter la vulnérabilité économique des pauvres et à réduire leur besoin de travailler dans l'agriculture de rente. Au lieu de cultiver de vastes champs d'une seule culture, des techniques agricoles agro-écologiques pourraient voir le jour et les communautés pourraient entretenir leur patrimoine bio-culturel.

Les chercheurs expliquent que le revenu de base pour la conservation présente toute une série d'avantages économiques et environnementaux, ainsi que de nombreux avantages culturels et spirituels qui ne peuvent être quantifiés. "La prochaine étape consistera à piloter des programmes (de revenus de base pour la conservation) en partenariat avec les communautés indigènes", espère M. de Lange.