Incendies au Canada : la fumée arrive en Europe, quel impact sur la pollution de l'air ?

Le Canada connaît actuellement la pire saison d'incendies de forêt jamais enregistrée.

Au moins 75 000 000 d'hectares ont déjà brûlé dans tout le pays et il reste encore plusieurs mois de saison des feux de forêt.

Après avoir recouvert la côte est de l'Amérique du Nord, les nuages de fumée des incendies ont traversé l'Atlantique pour atteindre l'Europe.

Voici comment le smog s'est déplacé et les effets qu'il pourrait avoir sur le continent.

La fumée des incendies de forêt canadiens a atteint l'Europe

Le lundi 26 juin, la fumée des incendies de forêt qui font rage au Canada a pu être observée en Europe occidentale grâce à l'imagerie satellitaire, rapporte le Met Office britannique.

Le smog a traversé l'océan Atlantique en empruntant le jet stream, un courant d'air rapide dans l'atmosphère terrestre.

Au début du mois de juin, la fumée a atteint la Norvège et lundi, elle est également arrivée au Royaume-Uni.

Selon les prévisions, la fumée restera dans les couches supérieures de l'atmosphère au-dessus de l'Europe jusqu'à la fin de la semaine.

Comme la fumée pénètre dans l'atmosphère à haute altitude, elle peut rester plus longtemps dans l'atmosphère et parcourir de longues distances.

La fumée des incendies de forêt au Canada affectera-t-elle la qualité de l'air en Europe ?

Au début du mois, la fumée des feux de forêt a enveloppé la ville de New York d'une brume orange dangereuse.

Il a été conseillé aux habitants de rester à l'intérieur autant que possible.

"Cette situation est préjudiciable à la santé des gens", a averti le gouverneur de New York, Kathy Hochul.

Mais en Europe, les effets ne seront pas les mêmes. Les fumées n'entraîneront pas de dégradation significative de la qualité de l'air pour les résidents, car elles resteront dans les couches supérieures de l'atmosphère.

Elle pourrait toutefois donner lieu à des scènes pittoresques dans notre ciel.

"Alors que la fumée se trouve dans les couches supérieures de l'atmosphère, elle pourrait donner lieu à des levers et des couchers de soleil saisissants au cours des prochains jours", a écrit le Met Office sur Twitter.

Les incendies de forêt au Canada sont les pires jamais enregistrés

Au Canada, les incendies continuent de faire rage dans plusieurs provinces. Le 26 juin, on comptait 27 nouveaux incendies de forêt, selon le rapport national sur la situation des incendies.

Si la qualité de l'air n'a pas été affectée en Europe, de nombreuses régions d'Amérique du Nord connaissent des conditions dangereuses.

À Ottawa, la capitale du Canada, la qualité de l'air a été jugée "à haut risque" au cours du week-end.

Les habitants ont bénéficié d'un léger répit lundi grâce à un temps orageux et à des changements de vent, mais la fumée devrait réapparaître plus tard dans la semaine.

Des alertes à la qualité de l'air ont également été émises aux États-Unis, notamment dans le Wisconsin, le Michigan et l'Indiana.

"Nous voyons de plus en plus de ces incendies à cause du changement climatique", a tweeté le premier ministre canadien Justin Trudeau.

"Ces incendies affectent les habitudes quotidiennes, les vies et les moyens de subsistance, ainsi que la qualité de l'air. Nous continuerons à travailler, ici et avec nos partenaires du monde entier, pour lutter contre le changement climatique et en atténuer les effets.

Les scientifiques n'ont pas confirmé l'existence de liens directs entre les incendies de forêt qui ont ravagé le Canada ce mois-ci et le changement climatique. Mais en général, la crise climatique provoque des conditions plus propices aux incendies.

Un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) datant de 2021 indique que les conditions météorologiques sèches, venteuses et chaudes, qui augmentent les risques d'incendie, deviendront plus fréquentes dans certaines régions, notamment dans le Canada atlantique et aux États-Unis, à mesure que le changement climatique s'aggravera.