Les technologies interactives au service du patrimoine subaquatique

Ocean s'entretient avec Fabio Bruno, coordinateur du projet européen CREAMARE, qui utilise des technologies multimédia interactives pour faire revivre le patrimoine culturel subaquatique.

L'océan recèle d'innombrables trésors archéologiques qui ont trouvé leur place sur les fonds marins au fil du temps. Jusqu'à récemment, l'exploration de ces sites nécessitait d'être un plongeur expérimenté, mais avec l'avènement des nouvelles technologies, ce patrimoine remarquable est désormais accessible à tous.

Sur les îles italiennes Tremiti, notre journaliste Denis Loctier s'est entretenu avec Fabio Bruno, professeur associé à l'Université de la Calabre, au sujet du projet CREAMARE qu'il coordonne.

La Méditerranée, "l'une des mers où il est le plus facile de rencontrer ce type d'épaves"

"Sous l'eau, il existe un patrimoine culturel composé de cités sous-marines, d'épaves anciennes qui couvrent 4 000 ans d'histoire et représentent un témoignage très intéressant de ce qu'a été le passé, notre passé," explique Fabio Bruno, "les cultures qui ont navigué sur les mers, les échanges commerciaux qui ont eu lieu, les guerres qui se sont malheureusement aussi produites et toutes les tragédies qu'elles ont causées d'une manière ou d'une autre."

"Le patrimoine culturel subaquatique est disséminé dans toutes les mers du monde, mais la Méditerranée est certainement l'une des mers les plus riches en objets anciens et où il est le plus facile de rencontrer ce type d'épaves," poursuit le coordinateur du projet CREAMARE.

Fabio Bruno, professeur associé de l'Université de la Calabre et coordinateur du projet CREAMARE Euronews

Expériences en réalité virtuelle et serious games

"Ce patrimoine culturel vit en symbiose avec l'environnement marin, de sorte qu'il devient souvent un foyer pour de nombreuses espèces marines qui le colonisent et l'habitent," ajoute Fabio Bruno. "Nous essayons donc de faire comprendre l'importance de la préservation de ce patrimoine, tout en protégeant la mer et son écosystème si délicat et si menacé à l'heure actuelle," précise-t-il.

"Nous nous sommes concentrés sur la création d'expériences en réalité virtuelle pour permettre l'exploration à travers des casques dédiés et d'autres systèmes," explique le professeur associé de l'Université de la Calabre. "Mais plus récemment, nous avons également commencé à développer des "serious games", c'est-à-dire des jeux vidéo éducatifs qui permettent aux gens d'en apprendre davantage sur le patrimoine culturel en général," précise-t-il.