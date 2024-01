Las Vegas : de nouveaux outils révolutionnaires pour les aveugles et les malentendants

Euronews Next teste les dernières technologies du secteur de l'audio et de la vision dévoilées au CES 2024 cette semaine à Las Vegas.

Des lunettes qui aident aussi à entendre, des "lunettes pour aveugles" et le premier ordinateur intra-auriculaire au monde : les technologies audio et visuelles dévoilées au Consumer Electronics Show (CES) cette année pourraient changer la vie de nombreuses personnes.

Euronews Next les a testées pour vous.

Lunettes pour malentendants

EssilorLuxottica, le leader mondial de la lunetterie et propriétaire d'une multitude de marques telles que Ray-Ban, a dévoilé des lunettes qui peuvent aider les personnes souffrant d'une perte auditive légère à modérée.

Les lunettes, appelées Nuance Audio, pèsent un peu plus de 40 g et intègrent une technologie auditive invisible dans des montures épaisses. Elles sont proposées dans deux styles différents.

Le lancement du produit fait suite à l'acquisition par EssilorLuxottica de la start-up israélienne Nuance Hearing.

Le volume - qui est contrôlé par les lunettes, une application ou une petite télécommande - peut être ajusté pour différents environnements tels que des foules bruyantes.

Les lunettes se chargent en 2,5 heures seulement et peuvent être réactivées en les plaçant sur le socle de chargement sans fil.

"L'un des produits qui a le plus attiré mon attention à @CES cette année, ce sont les lunettes @EssiLux dotées d'un dispositif auditif intégré".

La clé de cette technologie auditive est qu'elle est cachée dans les montures, ce qui signifie qu'elle est plus confortable que le port d'une aide auditive et, plus important encore, qu'elle élimine la stigmatisation liée à un problème d'audition.

"J'ai vu beaucoup de gens pleurer lorsqu'ils ont essayé les lunettes, car ils se sentaient complètement déconnectés du monde auparavant ; pendant des années, ils ne pouvaient même pas entendre les oiseaux, par exemple", déclare à Euronews Next Stefano Genco, responsable mondial de Super Audio et Nuance Audio chez EssilorLuxottica.

"Des personnes d'une cinquantaine d'années ont dit qu'elles avaient l'impression d'être malentendantes, mais qu'elles n'avaient jamais cherché de solution parce qu'elles ne voulaient pas se sentir handicapées".

Les lunettes ne seront pas disponibles avant la fin de l'année aux États-Unis et pas avant 2025 en Europe.

Stefano Genco ajoute que l'entreprise espère ajouter à terme des fonctions telles que des capteurs de pression artérielle, de posture et de température corporelle aux lunettes, afin qu'elles se comportent davantage comme une montre intelligente.

Des lunettes pour les aveugles

La start-up roumaine Lumen a présenté sa technologie qui pourrait remplacer les chiens d'aveugle et les cannes.

Grâce à des capteurs, l'oreillette peut vous guider via des traqueurs qui détectent si quelque chose bloque votre chemin. Une vibration dans l'oreillette, à droite ou à gauche, vous guidera alors pour changer de direction.

Il s'agit d'une solution plus moderne pour les millions de personnes aveugles ou malvoyantes, explique Cornel Amariei, PDG de Lumen, à Euronews Next.

"Si vous examinez les solutions existantes, vous n'en trouverez que deux : la canne et le chien d'aveugle. Ces deux solutions sont vieilles de plusieurs milliers d'années et malheureusement, le dressage d'un chien d'aveugle coûte jusqu'à 60 000 €", déclare-t-il.

"C'est là que nous intervenons. Nous construisons des lunettes humaines qui reproduisent les principales caractéristiques d'un chien d'aveugle, sans les inconvénients".

Les lunettes utilisent la même technologie de conduite autonome que celle des voitures, mais elles sont encore plus avancées puisqu'elles sont dotées de six caméras et utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour déterminer si une surface est sûre ou non.

Elles seront disponibles dans le courant de l'année.

Le premier ordinateur intra-auriculaire au monde

La start-up néerlandaise Breggz a présenté son appareil auditif de luxe, un ordinateur intra-auriculaire sans fil doté de quatre haut-parleurs par oreille, pour une expérience audio digne d'un concert.

Mais il est également doté d'un assistant personnel à commande vocale qui vous permet de vous faire lire vos courriels, d'appeler un Uber ou même d'utiliser ChatGPT.

Vous pouvez également choisir de répondre au téléphone en secouant la tête et vous pouvez sauter des chansons ou augmenter ou diminuer le volume de ce que vous écoutez.

L'ordinateur intra-auriculaire est de taille personnalisée pour un meilleur ajustement. Il s'agit d'un produit de luxe qui coûte 1 600 €.

"Nous sommes plus haut de gamme, donc cela coûte plus cher", explique le cofondateur et PDG de Breggz à Euronews Next.

"Vous pouvez acheter une montre Seiko ou une Rolex. C'est un peu la même différence entre nos produits".