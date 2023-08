Les inondations intenses qui se sont produites en Slovénie la semaine dernière, avec des précipitations équivalentes à un mois de pluie en 24 heures, ont été qualifiées de "pire catastrophe naturelle jamais survenue".

Au moins quatre personnes sont mortes et les dégâts sont estimés à plus de 500 millions d'euros.

PUBLICITÉ

Les précipitations catastrophiques ont atteint en 24 heures l'équivalent de près d'un mois de pluie et ont coupé les routes et les ponts, et submergé de nombreux bâtiments. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité dans un événement qui a endommagé les deux tiers du pays.

Un homme regarde au milieu d'une rue endommagée lors d'une opération de nettoyage à Godic, près de Kamnik, après les importantes inondations qui ont touché la Slovénie SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Selon le premier ministre slovène, Robert Golob, " les dégâts sont inimaginables, car pratiquement les deux tiers de la Slovénie sont touchés d'une manière ou d'une autre, et les efforts pour rétablir une vie normale seront très importants".

Des milliers de personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons et beaucoup ont été secourues par des hélicoptères ou des pompiers à bord de bateaux.

Vue d'un bâtiment endommagé dans une zone inondée à la suite de fortes pluies, à Prevalje, en Slovénie. FEDJA GRULOVIC/REUTERS

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis l'aide de l'Union européenne en déclarant que les dégâts en Slovénie étaient "déchirants". Le gouvernement slovène a également demandé l'aide de l'OTAN sous la forme d'hélicoptères militaires et de ponts préfabriqués.

Les conditions météorologiques extrêmes ne touchent pas que la Slovénie

L'Autriche, voisine de la Slovénie, a également été touchée par des pluies intenses. La semaine dernière, une personne est décédée en Carinthie après être tombée dans une rivière dont les berges avaient été érodées.

Des personnes nettoient la boue d'une route après les inondations à Prevalje, en Slovénie. REUTERS/Borut Zivulovic

Alors qu'une partie de l'Europe centrale subit d'importantes inondations, d'autres régions du continent souffrent de vagues de chaleur intenses.

Un pont couvert de débris se reflète sur un miroir, à la suite des inondations à Prevalje, en Slovénie. BORUT ZIVULOVIC/BORUT ZIVULOVIC

Au même moment, des crues soudaines ont causé la mort de 11 personnes dans un glissement de terrain à Shovi, une station de montagne en Géorgie. Environ 200 personnes ont également été évacuées.

Le siège du service de secours en montagne slovène est détruit par une inondation à Kamnik. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

La hausse des températures a provoqué une série d'incendies de forêt, notamment dans le centre-ouest du Portugal et à la frontière franco-espagnole, où les habitants ont été évacués.

Des touristes évacués par hélicoptère des vallées touchées par les inondations arrivent à Kamnik après les importantes inondations qui ont frappé la majeure partie du pays il SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Des incendies ont également éclaté dans les îles grecques ainsi que sur les îles italiennes de Sardaigne et de Sicile.

Un homme passe devant un véhicule du Service de secours en montagne détruit à Kamnik après les inondations qui ont frappé la majeure partie du pays il y a quelques jours. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Un pont détruit à Stranje, près de Kamnik, après les inondations qui ont frappé la majeure partie du pays il y a quelques jours. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Même l'Ukraine ressent la chaleur. Plus de 18,5 % du territoire ukrainien est couvert de forêts, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux incendies. De tous les pays de l'UE, c'est l'Ukraine qui verra le plus de terres brûlées entre 2020 et 2022. Si ce phénomène est en partie dû au changement climatique, la guerre avec la Russie y est aussi pour beaucoup.

Un homme passe devant un véhicule du Service de secours en montagne détruit à Kamnik après les inondations qui ont frappé la majeure partie du pays il y a quelques jours. BORUT ZIVULOVIC/BORUT ZIVULOVIC

Avez-vous été affecté par des conditions météorologiques extrêmes ? Faites-nous part de votre expérience ou de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.