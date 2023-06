A Venise, la restauration de la crypte de la basilique Saint-Marc, victime des inondations

Jusqu'à récemment, cette église vieille de 900 ans restait régulièrement exposée aux marées.

Dans l'atrium de la basilique Saint-Marc de Venise, les bases en marbre rouge des colonnes anciennes ont été rongées.

D'autres socles sont tellement fragmentés qu'ils doivent être maintenus en place par des sangles de fortune.

Des morceaux manquent sur le sol en pierre et les mosaïques d'or scintillant sur les murs perdent leurs carreaux.

Ce sont les signes de décennies de dégâts des eaux ; jusqu'à récemment, l'église vieille de 900 ans restait régulièrement à la merci des marées.

Aujourd'hui, des barrières de verre protectrices et une restauration de 3,3 millions d'euros espèrent lui rendre sa gloire d'antan.

Les inondations dévastent la basilique Saint-Marc

Impuissante face à la montée des marées depuis des décennies, la basilique Saint-Marc a reçu un coup dévastateur en 2019.

Cette année-là, en novembre, Venise a connu la deuxième pire inondation - ou acqua alta - jamais enregistrée, causant deux morts et des centaines de millions d'euros de dégâts.

La fragile basilique byzantine a été inondée d'eau salée et irrémédiablement endommagée.

L'atrium de l'église se trouve à seulement 65 centimètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la ville. Procuratoria di San Marco

L'eau salée est particulièrement nocive car elle laisse des cristaux de sel dans la maçonnerie. Ceux-ci se dilatent, provoquant des fissures dans les pierres et des chutes de mosaïques sur les murs.

Les dalles de marbre de l'atrium sont particulièrement vulnérables car, lors de travaux de restauration au 19e siècle, elles ont été enlevées et recollées avec du ciment Portland.

"Au contact de l'eau et du chlore sodique, ce ciment donne des résultats particulièrement agressifs", explique l'architecte en chef de la basilique, Mario Piana.

Les barrières de verre sauvent la basilique Saint-Marc des marées

Malgré l'achèvement du projet MOSE de parapets jaunes gonflables qui s'élèvent et bloquent les marées hautes, la basilique Saint-Marc reste en danger.

L'atrium de l'église se trouve à seulement 65 centimètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la ville.

Dans l'atrium de la basilique Saint-Marc de Venise, les bases en marbre des colonnes anciennes se fissurent. Procuratoria di San Marco

Les barrières du MOSE ne sont levées que lorsqu'une marée haute de 110 centimètres ou plus est prévue. Jusqu'à récemment, la basilique était donc régulièrement inondée, et elle l'est de plus en plus en raison des effets du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer.

La première phase du projet visant à protéger la basilique Saint-Marc de la montée des marées s'est achevée en décembre dernier.

Des barrières de verre ont été installées autour du périmètre, enfoncées dans le sol et s'élevant à environ un mètre de haut.

Ces barrières empêchent désormais l'eau de s'infiltrer dans l'église, même lorsque la place extérieure est sous l'eau.

La basilique Saint-Marc va être restaurée pour un montant de 3,3 millions d'euros

Grâce à une subvention de 3,3 millions d'euros du ministère de la culture, les travaux de réparation et de restauration des éléments endommagés par les inondations sont en cours.

"Nous sommes conscients que nous utilisons des ressources publiques pour le bien de l'humanité", a déclaré Bruno Barel, l'un des sept procuratori qui supervisent la préservation historique de Saint-Marc.

L'entreprise vénitienne chargée de la restauration a déclaré qu'elle achèverait les travaux en deux ans et quatre mois.

Des travaux seront également effectués sur la chapelle du Saint-Sacrement dans le transept sud de la basilique, qui a été submergée lors de la grande marée de novembre 2019. Procuratoria di San Marco

Lors de la présentation du projet, M. Piana a expliqué que les interventions se concentreront sur le revêtement en pierre de l'atrium, où la cristallisation saline a été particulièrement dommageable.

Il s'agira d'enlever les plaques de marbre et de les "dessaler" par immersion dans de l'eau déminéralisée.

Dans les zones où les pierres sont impossibles à enlever, la même procédure sera effectuée en utilisant des compresses répétées.

Le sol en mosaïque sera également réparé grâce à l'analyse de photographies et d'archives datant du début du siècle dernier.

Des travaux seront également effectués sur la chapelle du Saint-Sacrement dans le transept sud de la basilique, qui a été submergée lors de la marée haute de novembre 2019.

Le lit de la mosaïque a gonflé et environ deux mètres carrés ont été gravement endommagés.

Ces décorations en mosaïque des XIIe et XIIIe siècles sur la base de l'autel de la chapelle seront restaurées en retirant le mortier endommagé, en neutralisant le sel présent dans les carreaux et en les recouvrant d'une base imperméable.

"La réfection de ces parties respectera les ondulations et les inclinaisons des surfaces initiales", assure M. Piana.