États-Unis : fortes pluies et inondations dans l’État de New York, l’état d’urgence décrété

Par Euronews avec AFP

Jusqu’à 200 mm de pluie sont tombés par endroits dans l’État de New York, touché par des inondations importantes. Une femme a été tuée en tentant de quitter sa maison.

Les images sont impressionnantes, les conséquences déjà terribles. De fortes pluies ont provoqué des inondations très importantes et dangereuses dimanche dans l’État de New York, transformant les rues en torrent, et faisant déjà un mort, et plusieurs portés disparus. 12 000 personnes sont sans électricité.

Les autorités estiment déjà que les dégâts ont atteint plusieurs millions de dollars. La gouverneure a décrété l'état d'urgence dans plusieurs comtés, et précisé que l’État devait s’attendre à de nouvelles tempêtes ce lundi.