En Grèce, l'organisation grecque ARCHELON sauve des tortues de mer blessées car chaque action pour aider ces espèces menacées compte, selon Eirini Kasimati, responsable de la réadaptation au sein de l'ONG. Elle nous livre son témoignage.

Les tortues de mer que l'on trouve dans les océans du monde entier sont confrontées à de multiples menaces dues à l'homme. Au fil des ans, elles ont été chassées pour leurs œufs, leur chair et leur carapace, elles se retrouvent piégées dans les engins de pêche et s'intoxiquent du fait de la pollution plastique.

Le tourisme affecte leurs zones de nidification et le changement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer et la modification de la température du sable, a un impact sur les nids et les bébés tortues. Du fait de ces défis, toutes les espèces de tortues marines ont besoin d'un soutien en matière de protection.

Depuis 1983, l'organisation grecque à but non lucratif ARCHELON travaille d'arrache-pied pour aider les tortues de mer. Elle surveille les plages, protège les nids et gère un centre spécial à Glyfada, près d'Athènes, où elle soigne les tortues blessées.

Eirini Kasimati, chargée de la réadaptation et du réseau de sauvetage au sein d'ARCHELON, évoque pour nous, l'importance de son travail et la nécessité de sensibiliser davantage le public à la protection de ces espèces marines et de l'ensemble de leur environnement marin.

De nombreux acteurs impliqués

"Le Centre de sauvetage des tortues marines d'ARCHELON a commencé à fonctionner en 1994 et depuis, nous recevons des tortues marines blessées qui sont découvertes dans toute la Grèce," explique la jeune femme.

"Il s'agit d'une opération globale : dès qu'un animal est trouvé malade ou blessé, de nombreux citoyens sont impliqués et nous informent, les garde-côtes locaux interviennent aussi pour aider au transport de l'animal jusqu'ici, à Athènes," décrit-elle.

"Un long processus de réadaptation avant le relâché"

"Quand l'animal finit par arriver au Centre de sauvetage, il y a un long processus de réadaptation, la plupart du temps : tout dépend du type de blessure et de l'état de l'animal," précise Eirini Kasimati.

"Nous veillons à ce qu'il se rétablisse le plus rapidement possible ; l'objectif est, bien sûr, de le relâcher, de le laisser retourner dans la nature, dans la mer," souligne-t-elle.

"Encourager à respecter l'environnement"

"Le Centre de sauvetage est ouvert au public tous les jours et l'entrée est gratuite : toute personne qui veut voir nos activités et en savoir plus sur les tortues marines et sur le travail d'ARCHELON peut venir nous rendre visite," indique la représentante d'ARCHELON. "C'est très important car cela permet de sensibiliser le public," fait-elle remarquer.

"Nous pouvons informer les gens des menaces qui pèsent sur les tortues de mer dans la nature et leur apprendre tout ce que chacun d'entre nous peut faire pour les aider, même des choses très simples," assure-t-elle. "Nous encourageons aussi les gens à contribuer au respect de l'environnement dans son ensemble," dit-elle. "Chaque petite action en faveur des tortues de mer peut aider l'environnement en général, ce qui est très, très important," insiste-t-elle.