Rencontre avec l'homme à la tête des préparatifs de la COP29 à Bakou

Par Gorkem Sifael

Que pouvons-nous attendre de la COP à Bakou en novembre prochain ?

Alors que l'Azerbaïdjan se prépare à accueillir la COP29 à Bakou en novembre, le président désigné de la conférence, Mukhtar Babayev, a déclaré qu'il s'attachait à orchestrer un événement inclusif et orienté vers l'action. Il a ajouté qu'il invitait un large éventail de parties prenantes, y compris les ONG, la jeunesse, les groupes autochtones et les institutions financières, à participer activement et à contribuer à la conduite des négociations.

L'ordre du jour de la COP29 se concentrera sur le financement de la lutte contre le changement climatique, qui est crucial pour la mise en œuvre des engagements pris lors des conférences précédentes. M. Babayev a souligné l'importance de réexaminer les promesses passées pour s'assurer qu'elles sont suivies d'effet.

Il a également évoqué l'objectif de maintenir l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, une mission qui, selon lui, ne peut être accomplie que si nous unissons nos efforts. M. Babayev a ajouté que son équipe et lui-même s'engageaient à organiser une COP réussie en fournissant une plateforme permettant à tous les pays de collaborer étroitement en ces temps difficiles.