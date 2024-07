Les équipes en compétition pour dépolluer les rivières hongroises du plastique

La plupart des plastiques présents dans nos océans proviennent des fleuves, il est donc essentiel de lutter contre cette pollution à sa source. Mais comment faire pour des cours d'eau qui traversent plusieurs pays, comme le Danube et la Tisza ?

On nous répète souvent que nous sommes engagés dans une course écologique pour sauver la planète. En Hongrie, un groupe de bénévoles l'a bien compris. Ils se réunissent plusieurs fois par an à l'occasion de la Plastic Cup (PET Kupa), une compétition au cours de laquelle des équipes s'affrontent pour collecter le plus de déchets possible.

« Le nom vient de l'American Cup, la célèbre course de bateaux », a déclaré Gergely Hankó, le chef de projet de la PET Kupa, avant d'ajouter : « On s'est dit que rendre la mission ludique pouvait être sympa pour les adultes. De nombreux bénévoles sont présents. Ils sont vraiment, vraiment incroyables. Il y a des entreprises, des ONG et des décisionnaires. Tous forment l'équipe. »

« On imagine qu'un endroit comme celui-ci est immaculé, mais on trouve partout des bouteilles et divers déchets plastiques. » Paul Hackett Euronews

Problème transfrontalier

La dernière édition de la Plastic Cup s'est tenue sur le lac hongrois Tisza et la rivière Tisza, le plus long affluent du Danube. Ce qui se passe en amont peut avoir un impact considérable en aval.

« Elle provient des pays en amont, notamment de l'Ukraine et de la Roumanie et de certaines parties de la Slovaquie, mais nous n’accusons personne. Pour résoudre le problème, il faut coopérer. C'est pourquoi nous travaillons sur le développement d'un système de gestion des déchets en Transcarpatie. »

« Généralement, nous collectons environ 1 000 kilogrammes par jour. Une tonne pêchée laisse la rivière moins polluée. » Gergely Hankó Chef de projet, PET Kupa

Outre d'énormes quantités de plastique, notamment des bouteilles, les bénévoles repêchent fréquemment des boîtes de conserve en métal, des pneus, des batteries et parfois même des réfrigérateurs et des télévisions.

Près de 150 bénévoles ont participé au dernier nettoyage, comme en témoigne l'un des participants : « C'est toujours un plaisir, on se fait des amis, on s'amuse et on fait une bonne action. »

Près de la moitié des eaux de surface de la Terre se trouvent dans des bassins fluviaux partagés par au moins deux pays. Ils abritent environ 40 % de la population mondiale et représentent 60 % du débit fluvial mondial. Au sein de l'UE, Bruxelles a mis en place des mesures telles que la Directive-cadre sur l'eau et la Directive inondations pour assurer une gestion durable des ressources partagées.

Soulignant l'impact plus large de l'initiative Plastic Cup, Gergely Hankó déclare : « La pollution est très présente dans tous les fleuves du monde. Le Danube transfère 1 500 tonnes de plastique, la Tisza environ 250 tonnes, et nous pouvons en éliminer 100 tonnes par an. »

Journée internationale du Danube

Cette année, le nettoyage de la rivière Tisza se déroulait en même temps que la Journée internationale du Danube, un événement annuel organisé dans plusieurs pays européens pour célébrer la signature de la Convention sur la protection du Danube.

Au musée hongrois de l'eau à Esztergom, un atelier spécial a été organisé pour sensibiliser les enfants à l'importance écologique du Danube.

Il était aussi possible de découvrir, auprès des gestionnaires des voies navigables du pays, les mesures prises pour lutter contre la pollution plastique.

Conscient de la complexité de la situation, Örs Antal, de la Direction générale de la gestion de l'eau en Hongrie, a déclaré : « Notre action se résume à collecter et à extraire les déchets plastiques des [rivières comme] la Tisza et de ses affluents, et nous avons également un système de contrôle pour suivre l'évolution de la pollution. La situation s'est beaucoup améliorée, ce qui est une très bonne nouvelle, mais nous ferions un pas vers une solution durable en renforçant la coopération et les partenariats internationaux. »

Gergely Hankó partage ce point de vue et précise qu'une plus grande coopération sera nécessaire entre les pays qui partagent des eaux de surface.

« Nous avons besoin de la coopération des parties prenantes, des entreprises, des ONG, des décisionnaires, de tout le monde pour nettoyer la Tisza et le Danube.

Pour conclure, il affirme que la prévention sera une autre priorité essentielle pour résoudre le problème de la pollution plastique.

« Chaque pays doit développer son dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur. Il vous faut donc un Système de Restitution des Dépôts. Et puis, il faut traiter avec les producteurs, travailler sur l'éco-conception, minimiser les emballages, produire des emballages mono-matériaux, bref, tout le monde doit réduire l'utilisation des matériaux et diminuer les déchets générés. Ce n'est pas sorcier, il faut simplement des lois logiques puis des actions. »

Utiliser l’eau en toute conscience

Euronews et la Commission européenne s'associent pour promouvoir la campagne européenne Water Wise #WaterWiseEU. Notre série, Water Matters, et la campagne de l'UE visent à sensibiliser à la pression croissante exercée sur les réseaux hydrographiques européens et à la nécessité d'une gestion durable de l'eau. Water Matters approfondira diverses questions liées à l'eau, en soulignant l'importance de protéger la nature et les écosystèmes qui font partie intégrante du cycle de l'eau. Grâce à un contenu engageant, Euronews et la Commission européenne espèrent pouvoir inspirer les individus et les communautés à devenir #WaterWiseEU.