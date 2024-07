Par Seth Borenstein avec AP

"Nous nous trouvons aujourd'hui en territoire inconnu", déclare un scientifique de Copernicus, alors que le climat ne cesse de se réchauffer.

PUBLICITÉ

Dimanche, la Terre a connu la journée la plus chaude jamais mesurée par l'homme.

Il s'agit d'un nouveau record de chaleur battu au cours des deux dernières années, selon le service climatique européen Copernicus mardi.

Les données préliminaires de Copernicus montrent que la température moyenne mondiale était de 17,09 degrés Celsius dimanche, battant de 0,01°C le record établi le 6 juillet de l'année dernière. Le record de dimanche et celui de l'année dernière effacent le précédent record de 16,8 °C, qui datait lui-même de quelques années seulement et avait été établi en 2016.

Sans le changement climatique d'origine humaine, les records seraient loin d'être battus aussi fréquemment, et les nouveaux records de froid seraient établis aussi souvent que les records de chaleur.

"Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est l'ampleur de la différence entre les températures des 13 derniers mois et les précédents records de température", a indiqué Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, dans un communiqué. "Nous sommes désormais en territoire inconnu et, comme le climat continue de se réchauffer, nous verrons certainement de nouveaux records être battus dans les mois et les années à venir".

Pourquoi faisait-il si chaud dimanche ?

Si l'année 2024 a été extrêmement chaude, ce qui a fait basculer la journée de dimanche dans un nouveau territoire, c'est un hiver antarctique bien plus chaud que d'habitude, selon Copernicus. La même chose s'est produite sur le continent austral l'année dernière, lorsque le record a été établi au début du mois de juillet.

Mais il n'y a pas eu que l'Antarctique qui s'est réchauffé dimanche. L'intérieur de la Californie s'est réchauffé avec des températures avoisinant les 40 °C, ce qui a compliqué plus d'une vingtaine d'incendies dans l'ouest des États-Unis. Dans le même temps, l'Europe a connu une vague de chaleur meurtrière.

"C'est certainement un signe inquiétant après 13 mois consécutifs de records ", a déclaré Zeke Hausfather, climatologue à Berkeley Earth, qui estime maintenant qu'il y a 92 % de chances que 2024 devienne l'année la plus chaude jamais enregistrée, devant 2023.

Le mois de juillet est généralement le plus chaud de l'année au niveau mondial, principalement parce qu'il y a plus de terres dans l'hémisphère nord, et que les tendances saisonnières y déterminent les températures mondiales.

Les relevés de Copernicus remontent à 1940, mais d'autres mesures globales effectuées par les gouvernements américain et britannique remontent encore plus loin, à 1880. De nombreux scientifiques, prenant en compte ces données ainsi que les cernes des arbres et les carottes glaciaires, affirment que les températures record de l'année dernière ont été les plus chaudes que la planète ait connues depuis environ 120 000 ans. Les six premiers mois de l'année 2024 ont même battu ces records.

Quel est l'impact du changement climatique et d'El Niño sur la météo ?

Les scientifiques attribuent cette chaleur intense principalement au changement climatique dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, ainsi qu'à l'élevage. Parmi les autres facteurs, citons le réchauffement naturel de l'océan Pacifique central dû à El Niño, qui a pris fin depuis.

La réduction de la pollution marine par les combustibleset peut-être une éruption volcanique sous-marine sont également à l'origine d'un réchauffement supplémentaire, mais ces facteurs ne sont pas aussi importants que les gaz à effet de serre qui piègent la chaleur, ont-ils déclaré.

Étant donné qu'El Niño sera probablement bientôt remplacé par un refroidissement La Niña, M. Hausfather a déclaré qu'il serait surpris de voir d'autres records mensuels en 2024, mais le début d'année chaud est probablement suffisant pour que l'année soit plus chaude que l'année dernière.

Certes, le record de dimanche est remarquable, mais "ce qui fait vraiment dresser les cheveux sur la tête", c'est que les dernières années ont été beaucoup plus chaudes que les précédentes, a déclaré Victor Gensini, climatologue à l'université de l'Illinois du Nord, qui ne faisait pas partie de l'équipe du projet Copernicus. "Il s'agit certainement d'une empreinte du changement climatique".

Les scientifiques affirment que le réchauffement se poursuivra si nous ne réduisons pas les gaz à effet de serre

Michael Mann, climatologue à l'université de Pennsylvanie, a déclaré que la différence entre les valeurs maximales de cette année et de l'année dernière est si minime et si préliminaire qu'il est surpris que l'Agence européenne pour l'environnement en fasse la promotion.

"Nous ne devrions jamais comparer les températures absolues de chaque jour", a déclaré M. Mann dans un courriel.

Certes, la différence est minime, a déclaré M. Gensini lors d'une interview, mais il y a eu plus de 30 500 jours depuis que les données de Copernicus ont commencé à être collectées en 1940, et celui-ci est le plus chaud de tous.

"Ce qui compte, c'est ceci", a déclaré Andrew Dessler, climatologue à l'université A&M du Texas. "Le réchauffement se poursuivra tant que nous rejetterons desgaz à effet de serre dans l'atmosphère, et nous disposons aujourd'hui de la technologie nécessaire pour y mettre un terme. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique".