Blizzards, brouillards verglaçants... La neige fait son grand retour en Europe

La neige est de retour en Europe. Ce dimanche, En Pologne, de violents blizzards ont perturbé le trafic, et déclenché plusieurs alerte avalanches.

Le pays est actuellement traversé par une "Brygida", un fond froid avec de vents soufflant à plusieurs dizaines de kilomètres/heure, qui a poussé l'Institut météorologique polonais, a placer de nombreuses région en alerte maximale. Dans la région frontalière de Kopa Kondracka, des secouristes en montagne ont secouru trois personnes ensevelies dans une avalanche.

Mêmes scènes de chaos au Royaume-Uni. A Londres, des dizaines de vols ont été annulés aux aéroports d'Heathrow, de Gatwick et de Stansted, pour cause brouillard verglaçant et de neige abondante. Des centaines de voyageurs ont vu leurs vols retardés.

La neige est aussi tombée dans le Puy de Dôme, dans le centre de la France. Un temps froid qui met à l'épreuve les infrastructures énergétiques européennes, après que plusieurs mises en garde contre d'éventuelles pannes de courant au cours des prochains mois.