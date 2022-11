Covid-19 en France : avec l'arrivée du froid, une neuvième vague se profile

L'arrivée du froid en Europe profite aux virus, notamment à l'épidémie de Covid-19 qui semble montrer des signes de reprise.

En France, les autorités de santé ont fait état dans leur dernier rapport vendredi de plus de 48 000 nouveaux cas en 24 heures, soit une augmentation de 46% sur une semaine.

Ce rebond se répercute sur les hôpitaux qui enregistrent une hausse des hospitalisations et des admissions en soins critiques après quatre semaines de baisse.

Ces chiffres annoncent-ils une nouvelle vague épidémique en France et plus généralement en Europe ? Les experts se montrent pour l'instant prudents sur la question même si une tendance semble se confirmer : le nouveau variant d'Omicron "BQ.1.1" pourrait devenir bientôt majoritaire et nous gâcher la fête jusqu'à Noël.

Bientôt trois ans après le début de la pandémie, les populations, désormais en grande majorité vaccinées, sont aujourd'hui mieux armées face au virus. Les huit premières vagues ont apporté une certaine immunité et des traitements antiviraux ont prouvé leur efficacité face aux formes graves de la maladie.

Mais, alors que le masque est majoritairement tombé, la vigilance doit rester de mise. La cheffe du gouvernement français, Elisabeth Borne, a lancé mardi un "appel solennel" au respect des gestes barrières.