La Commission européenne juge inacceptable les interdictions imposées pendant le week-end par la Pologne et la Hongrie sur les céréales ukrainiennes.

Varsovie et Budapest estiment que les quantités déplacées faussent le marché et fait mécaniquement baisser les prix pour les producteurs locaux.

"Nous avons pris connaissance des annonces de la Pologne et de la Hongrie concernant l'interdiction des importations de céréales et d'autres produits agricoles en provenance d'Ukraine. Nous demandons des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de pouvoir évaluer ces mesures", répond un porte-parole de la Commission européenne.

"Dans ce contexte, il est important de souligner que la politique commerciale relève de la compétence exclusive de l'UE et que, par conséquent, les actions unilatérales ne sont pas acceptables. En ces temps difficiles, il est crucial de coordonner et d'aligner toutes les décisions au sein de l'UE."

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs à l’échelle mondiale de maïs, de blé, de tournesol, d'orge et d'autres denrées alimentaires, qui constituent une bouée de sauvetage pour de nombreux pays en développement à travers le monde.

Mais ces flux commerciaux sont profondément perturbés par l'invasion russe. Les Nations Unies et la Turquie ont joué le rôle de médiateurs pour négocier un accord : l**'initiative céréalière de la mer Noire**.

Ce compromis garantit que la Russie n'attaquera pas les navires transportant des exportations de denrées alimentaires et d'engrais commerciaux à partir de trois ports ukrainiens.

Bien que fragile, l'accord a été renouvelé à plusieurs reprises et a permis d'exporter jusqu'à présent plus de 23 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires, selon les estimations de l'UE.

Parallèlement, les 27 ont décidé de suspendre les droits de douane et les quotas sur toutes les exportations ukrainiennes à destination de l'Union afin de soutenir le pays. L’objectif est de faciliter les échanges commerciaux pour les agriculteurs ukrainiens.

La suspension est censée durer jusqu'en juin de cette année, mais la Commission a proposé une prolongation d'un an jusqu'en juin 2024.

Les deux programmes - l'accord de la mer Noire et les voies de solidarité de l'UE - ont contribué à faire baisser les prix internationaux des produits de base. Les chiffres de la Banque mondiale montrent que le maïs s'élevait à 394,8 dollars la tonne en février, contre un pic de 522,29 dollars en mai 2022.

Cette tendance a toutefois suscité de vives critiques en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie et en Bulgarie. Ces pays se plaignent des "niveaux sans précédent" de céréales exonérées de droits de douane qui sont stockées sur leur territoire et font baisser les prix pour les producteurs locaux.

"Si les distorsions du marché qui portent préjudice aux agriculteurs de nos pays ne peuvent être éliminées par d'autres moyens, nous demandons à la Commission de mettre en place les procédures appropriées pour réintroduire les droits de douane et les quotas sur les importations en provenance d'Ukraine", ont déclaré les dirigeants des cinq États membres dans une lettre commune adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le gouvernement polonais, l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine, a lancé des appels contre l'excédent de céréales bon marché. Il demande à l’Union de prendre des mesures, à augmenter l'aide par le biais des fonds de l'UE et à veiller à ce que les importations ukrainiennes aboutissent dans des pays d'Afrique et du Moyen-Orient plutôt qu'à l'intérieur de l'Union européenne.

Face à la colère croissante des agriculteurs, qui craignent des pertes financières et des difficultés sociales, le ministre polonais de l'Agriculture, Henryk Kowalczyk, a démissionné de son poste au début du mois. Cette décision a coïncidé avec une visite d'État du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Parlant d'un "moment de crise", le chef du parti au pouvoir en Pologne, Jarosław Kaczyński, a annoncé samedi une décision visant à interdire temporairement les importations de céréales et d'autres denrées alimentaires, telles que le sucre, les œufs, la viande et le lait, en provenance d'Ukraine.

Jarosław Kaczyński a ajouté que le gouvernement était prêt à discuter de la question avec les autorités de Kyiv, qui ont déploré cette mesure "drastique et unilatérale".

La Hongrie a emboîté le pas et s'est jointe à l'interdiction plus tard dans la journée de samedi, sans toutefois préciser les produits concernés.

Varsovie et Budapest précisent que leurs interdictions resteraient en vigueur jusqu'au 30 juin, date à laquelle la suspension des droits de douane devrait expirer.

Dans sa proposition pour étendre le programme d'exonération tarifaire pour les importations ukrainiennes, la Commission européenne a ajouté une "sauvegarde accélérée" qui peut réintroduire des droits sur les produits qui "affectent négativement" le marché européen.