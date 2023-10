Les "doubles standards" de l'Union européenne en matière de droits de l'homme pourraient affecter la légitimité de l'Union dans les pays du Sud, a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive de Human Rights Watch, à Euronews.

"L'UE risque de développer une réputation selon laquelle un ensemble de droits s'applique à un certain groupe de personnes - les personnes proches de l'Europe - et un autre ensemble de droits s'applique aux personnes extérieures", a déclaré Tirana Hassan lors d'une interview mercredi.

"Cela saperait la légitimité des dirigeants européens et de l'UE aux yeux de nombreux pays du Sud", a-t-elle ajouté.

Se référant à la guerre entre Israël et le Hamas, la directrice de l'organisation internationale de surveillance basée à New York a souligné les incohérences entre la réponse de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et sa réaction à d'autres crises humanitaires mondiales.

"Les institutions européennes se sont ralliées au peuple ukrainien. Nous avons vu tout l'arsenal des outils de protection des droits de l'homme être mobilisé, y compris l'autorisation d'entrée des réfugiés en Europe", a-t-elle expliqué, ajoutant que nous n'avons pas vu la même "réponse cohérente et unanime à d'autres crises et conflits dans le monde".

Mme Hassan a salué la condamnation par l'UE des "crimes atroces" commis par le Hamas contre les citoyens israéliens, mais a déclaré que le "même niveau de condamnation" n'avait pas été exprimé en réponse aux bombardements aveugles et aux meurtres de civils à Gaza.

Il est également "décevant" que les appels au respect du droit humanitaire n'aient pas été lancés au début du conflit.

"Les dirigeants de l'UE s'attendent à ce qu'ils appellent toutes les parties belligérantes à respecter le droit international", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants de l'UE doivent être "explicites" sur l'aide

S'exprimant un jour avant que les dirigeants européens n'appellent à une pause temporaire des combats pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire lors d'un sommet à Bruxelles, Mme Hassan a déclaré que les dirigeants devaient s'assurer d'être "explicites sur ce qu'est une aide humanitaire digne de ce nom".

Des**divergences** sont apparues entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE en début de semaine sur la question de savoir s'il fallait appeler à un cessez-le-feu humanitaire complet ou simplement à une "pause" pour permettre l'acheminement d'une aide vitale à Gaza, le diplomate en chef Josep Borrell estimant que cette dernière solution serait moins ambitieuse.

Avant le sommet de jeudi, les diplomates de l'UE se sont écharpés sur la formulation de la déclaration commune. Des sources diplomatiques ont indiqué à Euronews que l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche voulaient éviter d'appeler à un cessez-le-feu humanitaire de peur que cela ne dilue la proclamation par l'UE du droit d'Israël à l'autodéfense, alors que des dirigeants tels que l'Espagnol Pedro Sánchez ont ouvertement appelé à un cessez-le-feu humanitaire.

Mais Tirana Hassan affirme que, cessez-le-feu ou pas, l'aide apportée aux civils de Gaza n'est pas suffisante pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

"Les besoins humanitaires ne seront pas satisfaits par des camions remplis d'eau et des cartons de médicaments", a-t-elle déclaré, "il faut que l'aide humanitaire arrive à Gaza de manière significative, complète et libre, non seulement à partir du point de passage égyptien, mais aussi du côté israélien".

"C'est la première fois que nous voyons les points de passage israéliens fermés pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Nous n'avons pas vu cela dans d'autres conflits".

Les dirigeants européens doivent appeler Israël à "rétablir l'eau", a-t-elle ajouté, précisant que le carburant est également essentiel pour sauver des vies car il permet aux hôpitaux de fonctionner, y compris les couveuses nécessaires pour maintenir les nouveau-nés en vie.

Elle a également mis en garde contre une éventuelle crise de santé publique provoquée par le "dangereux trio : pas d'électricité, des eaux usées brutes et pas d'eau potable".

La "répression structurelle" doit être comprise

Human Rights Watch a documenté la répression structurelle en Palestine au cours des deux dernières années, et a constaté dans un rapport de 2021 que certaines des privations subies par les Palestiniens sous l'occupation "équivalent aux crimes contre l'humanité de l'apartheid et de la persécution".

Tirana Hassan a déclaré à Euronews que cette toile de fond de "répression structurelle" doit être comprise lors de la négociation d'un chemin vers la paix.

"Il sera fondamental pour les dirigeants européens de reconnaître et de comprendre l'histoire de la répression qui a eu lieu avant ce dernier épisode horrible de violence, de sorte que lorsque nous irons de l'avant et que nous chercherons la paix et des solutions, nous nous assurerons que nous reconnaissons la base et les problèmes sous-jacents", a-t-elle déclaré.

Elle espère que les dirigeants européens pourront démontrer leur engagement en faveur du droit international en veillant à ce que tous les auteurs d'atrocités et de crimes de guerre commis dans la région répondent de leurs actes.

La Cour pénale internationale, par exemple, est compétente pour la Palestine et même pour les crimes commis en Israël.

"Il est extrêmement important que les dirigeants européens financent la Cour pénale internationale et encouragent les autorités israéliennes à permettre à la Cour d'enquêter sur ce qui s'est passé. Si cela se reproduit à l'avenir", a-t-elle ajouté.

"L'obligation de rendre des comptes pour tous les crimes commis jouera un rôle extrêmement important dans l'orientation que nous prendrons après la fin de ce conflit".