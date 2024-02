Les dirigeants européens ont décrié les propos de Donald Trump selon lesquels les États-Unis ne protégeraient pas les membres de l'OTAN qui n'atteignent pas l'objectif de dépenses de l'Alliance.

L'ancien président des États-Unis et actuel candidat républicain a laissé entendre, lors d'un rassemblement en Caroline du Sud, qu'il "encouragerait" la Russie à attaquer tout pays de l'OTAN qui ne contribuerait pas à hauteur de 2 % de son PIB aux caisses de l'alliance.

Il a affirmé que le président d'un "grand pays" européen non nommé lui avait demandé : "Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous ?"

Donald Trump a répondu : "Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerais (la Russie) à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures."

S'exprimant à Bruxelles lundi matin, le responsable de la politique étrangère et de la défense de l'UE, Josep Borrell, a déclaré : "Soyons sérieux. L'OTAN ne peut pas être une alliance militaire à la carte. Elle ne peut pas être une alliance militaire qui fonctionne en fonction de l'humeur du président des États-Unis ces jours-là".

"Je ne vais pas passer mon temps à commenter n'importe quelle idée idiote qui surgit au cours de cette campagne aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Les commentaires incendiaires de M. Trump ont également été censurés par Charles Michel, président du Conseil européen : "Les déclarations inconsidérées sur la sécurité de l'OTAN et la solidarité de l'article 5 ne servent que les intérêts de Poutine",a déclaré M. Michel sur la plateforme de médias sociaux X.

L'article 5 impose à chacun des 31 pays membres de l'alliance militaire de venir en aide à tout membre victime d'une attaque armée. Il n'a été invoqué qu'une seule fois, à la suite de l'attaque terroriste du 11 septembre contre les États-Unis.

"Ces événements n'apportent pas plus de sécurité ou de paix dans le monde", a poursuivi M. Michel, "au contraire, ils soulignent à nouveau la nécessité pour l'UE de développer d'urgence son autonomie stratégique et d'investir dans sa défense, ainsi que de maintenir notre Alliance forte".

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré à la chaîne de télévision française LCI que les commentaires de Trump montraient que la démocratie américaine était "malade."

"Nous ne pouvons pas jouer notre sécurité tous les quatre ans", a déclaré M. Breton, faisant référence aux élections présidentielles américaines.

Il a également affirmé que les commentaires de M. Trump étaient liés à une conversation qu'il avait eue avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors qu'il était en poste en 2020. M. Trump lui aurait dit que les États-Unis n'aideraient pas l'Europe si elle était attaquée.

"Vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais vous aider et vous soutenir", a déclaré M. Trump lors du Forum économique mondial de Davos en 2020, selon M. Breton, ajoutant que "d'ailleurs, l'OTAN est morte".

Le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne - l'un des plus gros dépensiers de l'OTAN dont les dépenses n'atteignent pourtant pas l'objectif de 2 % du PIB - a déclaré que "ce credo de l'OTAN assure la sécurité de plus de 950 millions de personnes - d'Anchorage à Erzurum."

L'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui siège à la délégation du Parlement pour les relations avec les États-Unis, a également appelé l'UE à "coordonner et intégrer les efforts de défense, de l'acquisition au déploiement", afin de réduire la dépendance à l'égard de Washington.

Les responsables bruxellois sont de plus en plus nerveux à l'idée qu'un retour de Donald Trump pourrait gravement perturber la politique étroitement alignée de l'Occident sur l'Ukraine et éroder l'influence de l'OTAN.

L'Union européenne cherche à développer son industrie de la défense et ses capacités militaires afin de renforcer son "autonomie stratégique".

Les craintes que M. Trump puisse réimposer des droits de douane punitifs sur les produits de l'UE entrant aux États-Unis sont également une source d'inquiétude. M. Trump a promis que s'il était élu, il imposerait une taxe de 10 % sur toutes les importations étrangères et des prélèvements encore plus élevés sur les produits fabriqués en Chine.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré lundi que l'exécutif " mettait en place un processus interne structuré pour se préparer à tous les résultats possibles des élections présidentielles américaines ", mais aucun autre détail n'a été fourni.