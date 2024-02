Vladimir Poutine dit préférer Joe Biden à Donald Trump à la Maison Blanche

Par Euronews

Le président russe a toutefois déclaré qu'il était prêt à travailler avec le candidat choisi par le peuple américain, quel qu'il soit.

PUBLICITÉ

Vladimir Poutine a déclaré qu'il préférerait que le président américain sortant, Joe Biden, l'emporte dans un éventuel affrontement avec le favori républicain, Donald Trump, lors des élections présidentielles américaines en novembre prochain.

Dans un entretien avec le journaliste de la télévision publique russe, Pavel Zarubin, publié sur la chaîne Telegram du Kremlin, Vladimir Poutine confie que Joe Biden est "plusexpérimenté et plus prévisible" que l'ancien président Donald Trump, qui fait actuellement la course en tête pour être le candidat républicain.

_"C'est un politicien de la vieille école'",_déclare Vladimir Poutine à propos de Joe Biden.

"Mais nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant américain, élu par le peuple américain", ajoute-t-il.

Interrogé sur l'âge avancé du président Joe Biden (82 ans), Vladimir Poutine balaye la question d'un revers de main.

"Je ne suis pas médecin et je ne considère pas qu'il soit approprié de faire des commentaires à ce sujet", réagit-il.

Il laisse ensuite entendre que le président Biden était en bonne santé lorsque les deux chefs d'État se sont rencontrés à Genève en 2021. "Ils ont parlé de son incapacité, mais je n'ai rien vu de tel", affirme Vladimir Poutine.

De récents sondages suggèrent que le public américain s'inquiète de l'âge du président Joe Biden qui, s'il est réélu, aura 87 ans à la fin de son second mandat.

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden à Genève, en Suisse, le 16 juin 2021 Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

C'est la première fois que le président russe s'exprime publiquement sur le prochain scrutin présidentiel aux États-Unis.

Il intervient quelques jours après que Donald Trump a laissé entendre, lors d'un rassemblement en Caroline du Sud, qu'il "encouragerait" la Russie à attaquer tout pays de l'OTAN qui ne contribuerait pas à hauteur de 2 % de son PIB aux caisses de l'alliance militaire.

Ses commentaires, associés à sa remise en question du financement américain pour Kyiv, ont fait craindre à l'Europe qu'un second mandat de Donald Trump ne bouleverse considérablement la position unifiée de l'Occident sur le conflit en Ukraine et ne fasse ainsi le jeu de Vladimir Poutine.

Le président Joe Biden a déclaré mardi que Donald Trump s'était "incliné devant un dictateur russe", tandis que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a prévenu mercredi que la crédibilité de l'alliance en matière de dissuasion ne devait pas être "sapée".

Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, vendredi 7 juillet 2017 Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Dans l'interview, Vladimir Poutine a également critiqué la politique ukrainienne de Joe Biden. Le président américain a toujours promis de soutenir Kyiv "aussi longtemps qu'il le faudra" et fait pression sur la chambre basse du Congrès pour qu'elle approuve un programme d'aide à ce pays déchiré par la guerre d'une valeur de 60 milliards de dollars (56 milliards d'euros), qui est au point mort.

"Je pense que la position de l'administration actuelle est erronée, et j'en ai parlé au président Biden", a affirmé Vladimir Poutine.

Dans une récente interview accordée à Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, Vladimir Poutine a affirmé que son "opération militaire" en Ukraine visait à protéger les intérêts de la Russie en matière de sécurité contre l'expansion de l'OTAN vers l'est.

Il a déclaré mercredi au journaliste, Pavel Zarubin, qu'il attendait davantage de son entretien avec Tucker Carlson, affirmant que l'Américain n'avait pas posé les questions difficiles auxquelles il s'attendait.