Dans une interview exclusive à Euronews, la présidente de la Commission européenne appelle à "dépenser plus consolider notre base industrielle de défense".

La femme politique allemande a confirmé lundi après-midi son souhait de diriger la Commission européenne pour cinq années supplémentaires. Cette nouvelle met un terme à des semaines de spéculations croissantes et relance la course à la présidence avant les élections au Parlement européen.

Si elle est réélue, Mme von der Leyen est déterminée à faire de la défense l'une des priorités les plus importantes et les plus structurantes de son second mandat. Pendant des années, la défense a été un domaine politique peu médiatisé à Bruxelles, jusqu'à ce que la Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine et oblige les Européens à prendre conscience de leurs lacunes et de leurs faiblesses.

La vague de désinformation, de "deep-fakes" et de contenus illicites en ligne a également mis l'Union européenne en état d'alerte, en particulier dans le contexte des élections, où des gouvernements étrangers autocratiques cherchent activement à influencer les électeurs et à façonner des résultats favorables.

"Le plus important est de s'assurer que notre démocratie est en sécurité", a déclaré Mme von der Leyen à Euronews.

Bien que les décisions militaires restent la prérogative exclusive des États membres, l'équipe de Mme von der Leyen s'efforce de centraliser davantage de pouvoirs dans l'aspect industriel de la défense. Une stratégie qui sera bientôt dévoilée, dont le Financial Times a fait état pour la première fois, proposera de nouveaux outils pour accélérer la production, organiser des achats communs et mettre en place des subventions.

"L'Europe est devenue plus forte parce que nous comprenons tous à quel point il est important d'avoir des dépenses de sécurité saines et d'être en mesure d'assurer la sécurité et de nous défendre", a déclaré Mme von der Leyen.

"Nous devons dépenser plus. Nous devons dépenser mieux. Et je pense que nous devons dépenser davantage en Europe pour consolider notre base industrielle de défense.

L'objectif de l'Europe de renforcer ses capacités de défense est devenu encore plus pressant après les récentes remarques de Donald Trump, qui a déclaré que, s'il était élu président des États-Unis pour un second mandat, il "encouragerait" la Russie à attaquer tout État de l'OTAN qui n'atteindrait pas l'objectif de consacrer 2 % de son PIB à la défense. Les commentaires de M. Trump ont déclenché une réaction furieuse des dirigeants occidentaux et suscité des craintes quant à la viabilité à long terme de l'alliance.

L'OTAN et l'UE ont 22 membres en commun et le sort de l'une est profondément lié à celui de l'autre.

"L'alliance de l'OTAN est de la plus haute importance pour l'Union européenne", a déclaré Mme von der Leyen dans son entretien avec Euronews, "mais je pense qu'il est important que nous fassions nos propres devoirs, que nous accomplissions nos tâches".

Cependant, Mme von der Leyen a ajouté que la sécurité devait être considérée de manière globale. Sa présidence a été pionnière dans le concept de "de-risking" pour faire face à la Chine et a mis en place des plans de grande envergure pour éliminer les combustibles fossiles russes.

"Nous nous efforçons également d'assurer la sécurité économique. Nous nous efforçons également d'assurer notre sécurité économique et énergétique. Nous avons diversifié nos sources d'énergie et nous avons massivement investi dans les énergies renouvelables locales, car cela nous donne une indépendance énergétique", a déclaré le président à Euronews.

"Je vois donc le terme de sécurité dans un sens beaucoup plus large.