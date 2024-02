Le parlement hongrois s'apprête à ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN

Par euronews avec AP

La récente visite du Premier ministre suédois à Budapest a semble-t-il permis de débloquer la situation : le parlement hongrois devrait ratifier ce lundi l'adhésion de la Suède à l'OTAN.

Le Parlement hongrois doit voter ce lundi la ratification de la candidature de la Suède à l'OTAN, ce qui mettra probablement fin à plus de 18 mois de retards qui ont frustré l'alliance alors qu'elle cherche à s'élargir en réponse à la guerre russe en Ukraine.

Le gouvernement hongrois a soumis les protocoles d'approbation de l'adhésion de la Suède à l'OTAN en 2022, mais le dossier est depuis bloqué au Parlement en raison de l'opposition des législateurs du parti de Viktor Orban. L’adhésion de nouveaux pays nécessite un soutien unanime de tous les membres de l’OTAN, et la Hongrie est le seul des 31 membres de l’alliance à ne pas avoir apporté son soutien.

Le Premier ministre nationaliste hongrois, qui a noué des liens étroits avec la Russie, a déclaré que les critiques de la démocratie hongroise par des politiciens suédois avaient détérioré les relations entre les deux pays et suscité des réticences parmi les législateurs de son parti Fidesz.

Mais le vote de lundi devrait largement approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN, levant ainsi le dernier obstacle après sa première demande d'adhésion à l'alliance en mai 2022.

Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois, a rencontré Orbán vendredi dans la capitale hongroise, où ils ont semblé parvenir à une réconciliation décisive. À l'issue de leur réunion, ils ont annoncé la conclusion d'un accord avec l'industrie de la défense qui comprendra l'achat par la Hongrie de quatre avions JAS 39 Gripen de fabrication suédoise et la prolongation d'un contrat de service pour sa flotte Gripen existante.

V. Orbán a déclaré que les avions de combat supplémentaires « augmenteront considérablement nos capacités militaires et renforceront encore notre rôle à l’étranger » et amélioreront la capacité de la Hongrie à participer aux opérations conjointes de l’OTAN.

« Être membre de l’OTAN aux côtés d’un autre pays signifie que nous sommes prêts à mourir les uns pour les autres », a déclaré Orbán. « Un accord sur la défense et les capacités militaires contribue à reconstruire la confiance entre les deux pays. »

Les alliés de la Hongrie au sein de l’OTAN et de l’Union européenne ont exercé une pression croissante sur elle ces derniers mois pour qu’elle abandonne son opposition à l’adhésion de la Suède. Le week-end dernier, un groupe bipartisan de sénateurs américains s'est rendu en Hongrie et a annoncé qu'il soumettrait une résolution commune au Congrès condamnant le prétendu recul démocratique de la Hongrie et exhortant le gouvernement du Premier ministre hongrois à lever immédiatement le blocage de l'intégration transatlantique de la Suède.

Le vote de lundi sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN n'est qu'un sujet parmi d'autres sur l'agenda chargé des parlementaires hongrois. Un vote est également prévu sur l'acceptation de la démission de la présidente Katalin Novák, qui a démissionné au début du mois à la suite d'un scandale lié à sa décision d'accorder sa grâce à un homme reconnu coupable d'avoir dissimulé une série d'abus sexuels sur des enfants.

Après avoir accepté la démission de Katalin Novák, les législateurs devraient confirmer Tamás Sulyok, président de la Cour constitutionnelle hongroise, comme nouveau président du pays.

Certains partis d'opposition ont déclaré qu'ils ne participeraient pas au vote visant à confirmer le nouveau président. Mais Tamás Sulyok a été nommé par le parti Fidesz de V. Orbán, qui dispose d'une majorité des deux tiers au Parlement et devrait facilement approuver sa présidence.