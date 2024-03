L'émission "On Air" d'Euronews pour lancer la couverture des élections européennes

Ce lundi, l'émission "On Air" d'Euronews lancera la couverture des élections européennes et dévoilera les résultats d'un sondage exclusif portant sur 18 pays.

Euronews lancera sa couverture des élections européennes avec des éditions en direct de ses émissions télévisées principales lors d'un événement de marque à Bruxelles mardi (19 mars), au cours duquel la chaîne révélera les résultats d'un sondage exclusif réalisé en partenariat avec IPSOS, et célébrera l'ouverture de sa salle de rédaction centrale dans la capitale européenne.

Plus de 500 invités assisteront à "Euronews On Air" et à la production de deux éditions spéciales de l'émission d'entretiens en tête-à-tête The Global Conversation. À l'approche des élections, notre journaliste Shona Murray discutera avec le président du Conseil européen Charles Michel du statu quo et des perspectives d'avenir de l'UE dans le contexte mondial de la guerre avec l'Ukraine. Des thèmes similaires, ainsi que les priorités pour le prochain mandat de l'exécutif européen, seront abordés par Sasha Vakulina lors d'une discussion avec le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas.

Les thèmes clés de la campagne électorale et la position de l'Europe dans le monde domineront une édition spéciale de l'émission de débat locale, Bruxelles, mon amour, avec Méabh Mc Mahon qui discutera avec les députés européens Abir Al-Sahlani, Marc Botenga, Gwendoline Delbos-Corfield, Michiel Hoogeveen, Peter Liese et Juan Fernando López Aguilar, représentant une panoplie de groupes de partis.

Angela Barnes interrogera Francesco Ceccato, PDG de Barclays Europe, dans une nouvelle production de The Big Question, l'émission d'interviews d'Euronews qui dissèque le monde des affaires.

Première projection exclusive des sièges à pourvoir au Parlement européen

Point d'orgue de cette soirée, Euronews publiera sa première projection des sièges de députés au Parlement européen selon un sondage IPSOS exclusif commandé notre chaîne après une enquête menée dans 18 pays européens. Les résultats donneront un aperçu unique des intentions des électeurs au début de la campagne, et révéleront les questions qui les préoccupent.

Les invités et les intervenants célébreront également l'ouverture du nouveau bureau central d'Euronews, situé au cœur du quartier européen, lors d'une réception animée par la DJ belge Laura De Greef.

Cette newsroom réunit les équipes de production et de reportage numérique et télévisuel d'Euronews dans l'une des plus grandes salles de rédaction de la capitale européenne, y compris la nouvelle équipe de politique européenne de la chaîne.

Le bureau sera le centre névralgique de la couverture à 360 degrés des prochaines élections européennes par la chaîne, qui mobilisera des journalistes dédiés à la télévision et au web à travers le continent, et capitalisera sur ses 30 ans d'expérience pour offrir une expérience intense reflétant la diversité et le multilinguisme de l'électorat européen.

Cette couverture ambitieuse reflétera les enjeux élevés des quelque 400 millions d'électeurs qui examineront leurs options dans un contexte de conflit mondial et de turbulences économiques. Elle offrira une perspective unique à travers laquelle les opinions des citoyens de tout le continent se rencontreront et débattront avec les leaders politiques, les leaders d'opinion et les industriels de l'Union sur des questions brûlantes telles que l'énergie, le climat, la santé, les migrations et la sécurité.

La couverture électorale d'Euronews suivra la préparation du scrutin, le jour même avec des commentaires sur les résultats en temps réel, ainsi qu'une analyse complète de l'impact et de l'effet des résultats à travers la télévision, le site web, l'application, Youtube, les médias sociaux et l'application de messagerie.

Rendez-vous ici à partir de 17 heures le 19 mars pour assister à la retransmission en direct de "Euronews on Air".