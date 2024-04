Qui est le candidat idéal des très jeunes ? Euronews a interrogé les jeunes du Parlement européen des jeunes qui voteront pour la première fois aux élections européennes de juin prochain.

Ils ont entre 16 et 23 ans. On ne sait pas combien d'entre eux iront voter, mais les plus engagés politiquement semblent avoir des idées claires

Le climat, l'égalité et la sécurité sont les questions les plus importantes pour de nombreux jeunes qui voteront pour la première fois lors des élections européennes, prévues du 6 au 9 juin.

L'urgence climatique nous empêche de dormir

Le changement climatique "est une menace imminente", déclare Kevin Van Hevel, un Belge de 22 ans. Je veux que mes enfants vivent dans un monde sain. De plus, s'ils ne sont pas hétérosexuels, je veux que la société les accepte tels qu'ils sont. La lutte contre la discrimination est également cruciale pour moi".

Gabriel Georgiou, 18 ans, originaire de Chypre, affirme que l'urgence climatique est l'une des choses qui l'empêchent de dormir la nuit : "Cela vous fait vraiment penser à l'avenir, si nous en avons un". Sofie Ingrid Stor, de la République tchèque, est du même avis : "Nous devrions nous concentrer davantage sur les accords de Paris sur le climat. De nombreux pays les ignorent".

Una sessione dell'International Forum di Ghent di quest'anno Ghent International Forum 2024

La "menace de l'Est" et la menace en ligne

Si le réchauffement climatique empêche certaines personnes de dormir, la guerre russo-ukrainienne ne leur permet pas non plus de dormir sur leurs deux oreilles. Niko Juntunen, diocioptène finlandais, donc voisin du Kremlin, affirme que l'Europe se trouve actuellement à "un carrefour de l'histoire".

"Il y a une nouvelle menace qui vient de l'Est, avec une Russie plus agressive que jamais depuis qu'elle a envahi l'Ukraine.

Les gens ne se sentent pas beaucoup plus en sécurité en ligne, déclare Maria Politi, une Grecque de 16 ans dont la priorité est de lutter contre la cyberviolence à l'encontre des minorités : "Les jeunes passent beaucoup de temps sur l'internet. Ils devraient être informés des dangers qu'ils peuvent rencontrer en ligne et de l'impact que cela peut avoir sur leur santé mentale et leur vie quotidienne. Nous devrions en parler davantage".

Qu'est-ce que le Parlement européen des jeunes ?

Le Forum international de Gand est un événement organisé par le Parlement européen des jeunes (PEJ), une organisation reconnue et partiellement financée par l'Union européenne, dans le but d'accroître l'engagement politique de la jeune génération.

Le PEJ compte environ 30 000 membres actifs et possède des antennes non seulement dans tous les pays européens, mais aussi dans certains pays tiers, tels que l'Ukraine et la Serbie. Chaque pays élit plusieurs délégués, chacun traitant d'un sujet spécifique, comme les finances, la sécurité ou le climat.

Les résolutions du PEJ sont ensuite soumises à l'Union européenne qui, en 2018, a établi 11 objectifs à poursuivre pour la prochaine génération.

Anastasia Zhuckova, spagnola, 24 anni (sinistra) con Thetis Georgiou, cipriota, 22 anni, presidenti del Ghent International Forum 2024 Ghent International Forum 2024

Chasse aux étoiles pour la mobilisation électorale

Tout comme en 2019, le vote de la jeune génération pourrait s'avérer crucial pour augmenter le taux de participation aux élections européennes, qui n'est généralement pas élevé.

Les dirigeants européens espèrent que la dernière phase de la campagne électorale verra l'implication de quelques stars internationales pour attirer le plus grand nombre de jeunes aux urnes.

Taylor Swift, Rosalía, Måneskin, Angèle et Stromae sont quelques-uns des noms figurant sur la liste des invités.