Le Prix du Public LUX 2024 décerné au film "Le salon des professeurs"

Le Prix a été remis au réalisateur Iker Çatak lors d'une cérémonie au Parlement européen à Bruxelles.

Le Prix du Public LUX a été décerné cette année au film venu d'Allemagne, "Le salon des professeurs", du réalisateur Iker Çatak.

Basé sur une histoire vraie vécue par sa propre sœur, il écrit sur les défis rencontrés par Carla, une enseignante du secondaire qui veut découvrir la vérité sur une vague de vols pour lesquels un étudiant turc est accusé alors qu'il n'est pas le coupable.

Johannes Düncker, le scénariste du film :"J'ai réalisé que beaucoup de gens peuvent s'identifier aux personnages de notre film, ainsi qu'au personnage du professeur, qui a cette approche idéaliste des choses, mais c'est aussi quelque chose auquel les politiciens peuvent s'identifier... vous luttez avec le système, vous luttez avec lui tous les jours, vous luttez avec différentes opinions sur les gens et tout le monde essaie de faire ce qu'il faut, mais ensuite les choses entrent en conflit parce que les gens ont des opinions différentes sur ce qui est juste et nous devons en débattre et en parler".

Le lauréat était l’un des cinq finalistes de l’initiative conjointe entre le Parlement européen et l’Académie européenne du cinéma qui vise à sensibiliser le public aux principaux problèmes sociaux et politiques d’aujourd’hui.

Le Prix du Public LUX est le plus grand prix du public au monde, avec un vote partagé à 50% entre les députés européens et les citoyens. Durant la compétition, le Parlement a financé les sous-titres des films dans les 24 langues de l'UE et a organisé des projections gratuites dans les 27 États membres.

Les autres finalistes étaient :

"20 000 ESPÈCES D'ABEILLES", d'Espagne : un drame sur les relations familiales et l'identité de genre dans l'enfance.

THE SAUNA BROTHERHOOD, d'Estonie : un film sur la voix et l'autonomisation des femmes.

FALLEN LEAVES", de Finlande : tragi-comédie sur deux personnes seules à la recherche de leur premier grand amour.

« On the ADAMANT », réalisé en France : un documentaire sur les soins de santé mentale.