Que révèlent les données de Spotify et de TikTok sur la popularité réelle de la Suisse, vainqueur du concours, de l'Irlande et des Pays-Bas, favoris des fans, et d'Israël, candidat controversé ?

La Suisse a peut-être triomphé lors du Concours Eurovision de la chanson de ce week-end, mais les données de streaming récemment publiées donnent une image différente de ce que le public écoute réellement.

Samedi, le suisse Nemo a remporté le Concours Eurovision de la chanson 2024 grâce à sa chanson "The Code", qui a reçu le meilleur vote du jury et le cinquième plus grand nombre de voix du public. Nemo est entré dans l'histoire en devenant le premier artiste non binaire à remporter le concours, et a ramené le trophée en Suisse pour la première fois depuis 1988.

Avant l'événement, Nemo était souvent cité comme l'un des favoris, juste derrière le Croate Baby Lasagna. Des données récemment publiées par Spotify montrent que Nemo a été le deuxième artiste le plus écouté au cours de la semaine précédant l'événement.

La chanson de l'artiste la plus écoutée la semaine précédant la finale de l'Eurovision n'est même pas celle qui est montée sur scène. La chanson "Europapa" du Néerlandais Joost Klein était également l'une des favorites de cette année et, au cours de la semaine précédant la finale, elle a été la chanson la plus écoutée du concours de cette année sur Spotify.

Popularité et controverse

Klein a fait l'objet d'un intérêt massif de la part des médias après sa disqualification soudaine le jour de la finale. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles sa disqualification était liée au fait qu'il s'était ouvertement opposé à la candidature israélienne controversée lors d'une conférence de presse.

Cependant, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a déclaré qu'il s'agissait d'un "incident" entre M. Klein et un caméraman. Hier, la police suédoise a confirmé qu'elle enquêtait sur l'incident et que Klein serait probablement inculpé.

Joost Klein des Pays-Bas interprète la chanson Europapa lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson à Malmö, Suède, jeudi 9 mai. Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Comme on pouvait s'y attendre, les données de Spotify concernant les streams au lendemain de la finale montrent que la chanson gagnante de Nemo a été la plus streamée de tous les concurrents. Bien qu'il n'ait pas participé à la finale télévisée, Klein a clairement suscité l'intérêt du public, que ce soit en raison de la controverse ou en dépit de celle-ci, puisque sa chanson "Europapa" est la deuxième chanson la plus écoutée le lendemain du concours.

Dans les listes de la semaine précédente et du lendemain, la chanson "Rim Tim Tagi Dim" de la candidate croate Baby Lasagna était la troisième chanson la plus écoutée. Ce n'est pas une surprise, car Baby Lasagna était le grand favori de la finale et a terminé à la deuxième place avec le plus grand nombre de points obtenus par le télévote et le troisième plus grand nombre de points obtenus par le jury.

Controverse et impopularité

La présence d'Israël a fait de cette année l'une des plus controversées de ces dernières années. Après l'exclusion de la Russie du concours en 2022 pour son invasion de l'Ukraine, de nombreux fans de l'Eurovision ont estimé qu'Israël aurait dû être exclu de la même manière pour sa violente campagne militaire à Gaza à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

Plus de 12 000 personnes se sont rassemblées à Malmö pour protester contre l'inclusion de la participation du pays, la chanteuse russo-israélienne Eden Golan, que l'UER a forcée à réécrire sa chanson "October Rain" en "Hurricane" pour supprimer le message politique concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

Malgré les protestations à l'intérieur et à l'extérieur de la compétition, Israël a reçu une grande partie du vote télévisé, obtenant le deuxième plus grand nombre de votes et le plus grand nombre de 12 points. En raison d'un faible vote du jury, Israël a terminé à la cinquième place du classement général.

L'importance du vote télévisé ne s'est toutefois pas traduite par le fait que la chanson de Golan a été l'une des plus diffusées parmi celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. La semaine précédant la cérémonie, "Hurricane" n'était que la dixième chanson la plus diffusée, avant d'atteindre la huitième place le lendemain de la finale.

Une telle disparité entre le vote du public et les flux de Spotify suggère deux choses. La première pourrait être que la chanson était populaire auprès d'une génération plus âgée de votants qui sont moins susceptibles d'utiliser les plateformes de streaming. D'autre part, cela pourrait être le signe que la popularité d'Israël cette année est le résultat d'un vote politique et n'est pas représentative d'un intérêt réel pour la musique.

La ruche de Bambie Thug se lève !

À l'autre bout du spectre, un artiste a connu une augmentation massive de l'intérêt du public dans les semaines qui ont suivi le concours. Le groupe irlandais Bambie Thug a stupéfié le public avec son interprétation "ouija-pop" de "Doomsday Blue", qui fait appel à toutes sortes d'éléments, de la sorcellerie aux pierres runiques en passant par les flammes.

Bambie Thug a également été l'un des plus grands critiques de l'inclusion d'Israël dans le concours de cette année. Alors que l'Irlande s'est classée sixième, une place derrière Israël, "Doomsday Blue" a été qualifié de "favori officieux des fans de l'Eurovision" par Spotify, car son nombre de streams a augmenté de 950 % au cours de la semaine qui a précédé la finale.

Nemo (Suisse) interprète la chanson The Code lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson à Malmö (Suède), le jeudi 9 mai 2024. Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Sur TikTok, des données similaires montrent l'augmentation de l'intérêt pour les chansons de chaque nation depuis la diffusion de la finale. Une fois de plus, c'est Nemo, de Suisse, qui a bénéficié de la plus forte augmentation de l'attention sur TikTok depuis la finale, avec 3 245 % d'utilisateurs en plus qui ont créé des vidéos avec leur chanson "The Code" depuis.

La deuxième augmentation la plus importante est due à Baby Lasagna, de Croatie, qui a vu son contenu augmenter de 372 % pour sa chanson "Rim Tim Tagi Dim". Comme sur Spotify, Bambie Thug montre sa longévité potentielle avec la cinquième plus forte augmentation (66 %) des créations depuis la finale.