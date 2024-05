La présidente géorgienne a mis son veto à la "loi russe"

Par euronews avec AP

Comme elle s'y était engagée, la présidente géorgienne a opposé samedi son veto à la "loi russe" ciblant médias et ONG. Une loi décriée par l'opposition, mais qui pourrait être adoptée in fine par le Parlement géorgien.

Comme elle nous l'avait expliqué dans cet entretien exclusif, Salomé Zourabichvili, la présidente géorgienne, a opposé son veto formel ce samedi à la "loi russe" qui sème le trouble depuis des semaines dans le pays à coup de manifestations monstres.

La loi obligerait les médias et les ONG à s'enregistrer comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l'étranger. Les critiques du projet de loi affirment qu’il ressemble beaucoup à la législation utilisée par le Kremlin pour faire taire les opposants et qu’il fera obstacle à la candidature de la Géorgie à l’UE.

Pour la présidente en exercice, de plus en plus en désaccord avec le parti au pouvoir en Géorgie, a déclaré samedi que la loi contredisait la constitution géorgienne et "toutes les normes européennes" et a ajouté qu’elle "doit être abolie".

Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, dispose cependant d’une majorité suffisante pour passer outre ce veto présidentiel et il est largement attendu qu’il le fasse dans les prochains jours.

Le gouvernement géorgien insiste sur le fait que la loi vise à promouvoir la transparence et à freiner ce qu'il considère comme une influence étrangère néfaste dans ce pays de 3,7 millions d'habitants.