Brian May et Jean-Michel Jarre en concert à Bratislava

Par Euronews avec AP

Le guitariste de Queen et le pionnier français de la musique électronique étaient en tête d'affiche du festival Starmus dans la capitale slovaque.

Jean-Michel Jarre a illuminé le ciel de Bratislava lors de son concert "Bridge from the Future" dimanche soir.

Le pionnier français de la musique électronique était en tête d’affiche du festival Starmus.

À ses côtés, le guitariste du groupe Queen et cofondateur du festival, Brian May.

Jean-Michel Jarre avait promis que sa performance ne serait pas "un autre concert de musique", mais qu’elle serait un véritable "événement civique au cœur de l’Europe".

L’événement a attiré plus de 100 000 personnes.

Le musicien, qui qualifie les peurs suscitées par l’intelligence artificielle d'infondées, a utilisé l’IA pour concevoir les spectacles pyrotechniques et les jeux de laser de sa performance. Ces derniers étaient également visibles depuis l’Autriche et la Hongrie voisines.

La scène, la plus grande jamais construite en Slovaquie, a été conçue par l'auteur-compositeur et montée pendant plus d’un mois par une équipe de plus de 100 personnes travaillant jour et nuit. L'installation comprend des centaines de kilomètres de câbles, 21 écrans, 150 projecteurs et plus de 170 tonnes d’équipement.

Le concert a inclus 19 morceaux couvrant la carrière de Jean-Michel Jarre, dont un nouvel arrangement de la "Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvořák".

Conçu par l’astrophysicien Garik Israelian et le guitariste du groupe Queen Brian May, le festival Starmus mêle arts et sciences.

L'édition 2024 du festival avait pour thème "Starmus Earth: le futur de notre planète". Au programme : des conférences d’une cinquantaine d’astronautes et de scientifiques sur le changement climatique, l’IA et la cybersécurité.

"Bridge from the Future" a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Jean-Philippe Jarre gratuitement et est disponible pour les 7 prochains jours. Le festival Starmus se déroule jusqu’au 17 mai.