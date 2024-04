Guerre en Ukraine : l'Europe réfléchit aux moyens d'accélérer l'aide à l'Ukraine

Par Euronews avec AP

Les ministres européens de les Affaires étrangères et de la Défense réunis à Luxembourg pour réfléchir aux moyens de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine.

"Nous devons aller de l'avant, c'est un moment crucial" - déclaration de cheffe de la diplomatie lettone à son arrivée à Luxembourg.

Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense se réunissent pour réfléchir aux moyens d'accélérer et renforcer l'aide militaire à l'Ukraine qui réclame depuis des munitions et des systèmes de défense antiaérienne.

Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité : "Nous avons besoin de plus de munitions. NNous avons besoin de plus de lance-missiles, mais les missiles sans les antimissiles, c'est comme un pistolet sans munitions, nous avons besoin des deux. Nous devons fournir des missiles antimissiles aux batteries u'ils ont déjà et augmenter le nombre de batteries. Voyons ce que les États membres sont en mesure de faire".

L'Ukraine aimerait obtenir des missiles Patriot pour alimenter ses systèmes de défense antiaérienne et se protéger des bombardements sur ses villes et ses infrastructures.

Six pays européens en détiennent : les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, l'Espagne et la Roumanie.