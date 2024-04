À la Biennale de Venise, le pape plaide pour plus de dignité dans une prison pour femmes

Par Euronews avec agences

Le pape François a effectué dimanche sa première visite hors du Vatican depuis plusieurs mois. Il s'est rendu à Venise pour y rencontrer les détenues d’une prison pour femmes à l'occasion de la Biennale d'art contemporain.

C'est son premier voyage hors de Rome depuis son déplacement à Marseille en septembre dernier, et sa toute première visite officielle de foire d'Art contemporain. Le Pape François s'est rendu ce dimanche à la Biennale de Venise.

Le Souverain pontife a été acceuilli par une foule nombreuse sur l'île de la Giudecca avant d'être transporté à la prison pour femmes de la ville, qui sert également d'espace d'exposition cette année. Une occasion pour lui de s'entretenir avec près de 80 détenues sur la dignité humaine.

"Il est fondamental que le système pénitentiaire offre aux détenus les outils et l'espace nécessaires à leur croissance humaine, spirituelle, culturelle et professionnelle, en créant les conditions de leur réintégration saine. S'il vous plaît, n'isolez pas la dignité, mais donnez de nouvelles possibilités!" a déclaré le pape François à la fin de sa rencontre.

C'est le Vatican qui a choisi d’installer ce pavillon à l’intérieur de la prison pour femmes de Venise. L'exposition du Saint-Siège présente des œuvres d'art, des sculptures suspendues et de l'art digital.

Après ce déplacement, le jésuite argentin doit effectuer deux autres voyages dans le nord de l'Italie, à Vérone en mai et à Trieste en juillet. Une manière de rassurer sur sa capacité à assurer son ministère, quelques semaines après les inquiétudes suscitées par son accès de fatigue au moment des fêtes de Pâques.

Depuis sa visite à Marseille en septembre 2023, Jorge Bergoglio n'a plus voyagé. Une bronchite l'a contraint à annuler son voyage à Dubaï en décembre et son état général, de plus en plus fragile, à éviter les déplacements.