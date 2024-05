De la romance au football, de corruptions présumées aux insultes envers le leader : les députés européens peuvent facilement perdre leur ancrage politique de bien des manières. Au terme de cette législature européenne, 50 députés européens étaient sans groupe. Comment en sont-ils arrivés là?

À la veille des élections européennes, l'attention politique s'est concentrée sur les grands partis politiques, en particulier dans la perspective d'une montée en puissance de groupes de droite.

Mais un caucus s'est développé ces dernières années, dans le cadre d'une tendance qui devrait se poursuivre : la cinquantaine de députés européens qui n'appartiennent à aucun groupe politique.

En février 2020, juste après le départ des députés européens britanniques en raison du Brexit, seuls 28 législateurs de l'UE siégeaient en tant qu'indépendants, sans être affiliés à aucun des sept partis politiques organisés du parlement.

Aujourd'hui, il y en a 50 et, selon un sondage Ipsos pour Euronews, ils pourraient constituer 68 des 720 sièges lors des élections du Parlement européen de juin.

Cela s'explique parfois par le fait que des partis nationaux entiers, tels que le Mouvement 5 étoiles italien, sont détachés de toute constellation européenne plus large. Mais parfois, les raisons sont plus personnelles ou prosaïques.

Qu'il s'agisse d'amour ou de football, de corruption présumée ou d'insultes envers le patron de leur groupe politique, Euronews essaye de comprendre comment les législateurs de l'exogroupe politique du Parlement en sont arrivés là.

Les scandales

En décembre 2022, le Parlement européen a été frappé par des allégations selon lesquelles des acteurs étrangers tentaient de s'immiscer dans ses processus démocratiques par le biais de pots-de-vin. Ce scandale politique en cours est le plus important de l'histoire de l'institution de l'UE, affectant sa crédibilité et la confiance des citoyens.

Il est devenu connu sous le nom de « Qatargate » et a conduit à une série de réformes internes et à l'arrestation de huit personnes. Parmi eux figurent les trois anciens députés socialistes qui font aujourd'hui l'objet de poursuites préliminaires : la Grecque Eva Kaili, l'Italienne Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella.

Tous trois ont clamé leur innocence tout au long de l'enquête.

Kaili était à l'époque vice-présidente du Parlement, puis a été expulsé du groupe des Socialistes et Démocrates suite aux allégations d'association de malfaiteurs, de corruption et de blanchiment d'argent.

Les deux autres ont décidé de quitter le groupe. Marc Tarabella a également démissionné de la délégation du Parlement pour les relations avec la péninsule arabique. Tous les trois restent néanmoins députés européens.

Earlier this year, Latvian MEP Tatjana Ždanoka was accused of spying for the Kremlin

Ce n'est pas le seul scandale qui a frappé le Parlement européen récemment. Plus tôt cette année, l'eurodéputée lettone Tatjana Ždanoka a été accusée d'espionnage pour le compte du Kremlin, bien qu'elle ait nié ces accusations dans une vidéo publiée sur Facebook.

Selon les médias, d'autres députés lettons préviennent que Ždanoka n'est peut-être pas un cas isolé.

Elle avait déjà été expulsée de son groupe des Verts/ALE en 2022, après avoir voté contre une résolution condamnant l'agression militaire de Poutine contre l'Ukraine.

Les parias

Début 2021, le seul député européen du parti travailliste lituanien, Victor Uspaskich, a été expulsé du groupe libéral Renew Europe. La raison ? Il a qualifié les personnes LGBT de « pervers » qui « ne doivent pas être tolérés », dans une vidéo qu'il a publié sur les réseaux sociaux.

L'eurodéputé lituanien s'est par la suite excusé, mais le groupe a tout de même voté en faveur de son expulsion.

Victor Uspaskich, the only MEP of Lithuania's Labour Party

Comme Uspaskich l'a appris, lancer des insultes est toujours susceptible de vous causer des problèmes sur le lieu de travail, mais encore plus lorsqu'il s'agit d'une insulte à l'égard de votre chef de groupe.

Ce que ne semblait pas avoir compris l'eurodéputé hongrois Tamás Deutsch, qui a comparé en 2020 le leader allemand du Parti populaire européen Manfred Weber à la Gestapo.

Cette remarque lui a valu d'être suspendu du groupe de centre-droit. Un an plus tard seulement, il a été rejoint par les autres membres de son parti national, lorsque toute la délégation du Fidesz a quitté le PPE.

Les (présumés) intimidateurs

L'eurodéputé français d'extrême droite Hervé Juvin a été reconnu coupable de violence domestique en novembre 2022, confirmant un verdict dont il avait fait appel en 2021. Son parti, le Rassemblement national de Marine Le Pen, l'a destitué et Juvin travaille depuis lors en solo au sein de la commission du budget du Parlement.

À l'autre extrémité de l'échiquier politique, l'eurodéputé grec de gauche Alexis Georgoulis est accusé de viol et d'agression en lien avec une plainte déposée par une femme à la suite d'un incident survenu à Bruxelles en 2020, qui a entraîné son expulsion du parti Syriza.

Les autorités belges ont demandé l'année dernière la levée de son immunité parlementaire. Georgoulis a clamé son innocence, qualifiant la plainte déposée par la femme de « fausse ».

Quelques mois plus tard, La Gauche a été confrontée à une nouvelle exclusion interne après 13 rapports distincts faisant état de comportements « harcelants, inappropriés et agressifs » de la part de l'eurodéputée française Anne-Sophie Pelletier à l'égard d'assistants parlementaires.

Son parti, la France Insoumise, a annoncé son expulsion en décembre 2023.

Pelletier a fermement nié ces allégations, affirmant qu'elle avait été innocentée à la suite d'une enquête menée par la commission parlementaire anti-harcèlement.

Les marginaux

Parfois, les députés européens font cavalier seul parce que la politique ne fonctionne tout simplement plus.

En janvier 2022, Jörg Meuthen, le dirigeant de longue date du parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AfD), a démissionné parce qu'il craignait que son parti ne dérive trop vers la droite.

« J'y entends des échos totalitaires assez clairs », a-t-il déclaré aux médias allemands.

La ligne politique du groupe d'extrême droite Identité et démocratie n'a pas non plus convaincu l'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaff, mais pour une toute autre raison.

De Graaff left the ID group, claiming that it was anti-Russian

De Graaff a été suspendu du groupe en 2022 parce qu'il était trop favorable à Moscou. Il a ensuite laissé une carte d'identité pour de bon, affirmant que c'était antirusse.

Il n'est pas le seul à avoir fréquenté le mauvais public.

En octobre 2023, les socialistes européens ont suspendu l'adhésion de trois députés européens slovaques - Monika Benova, Robert Hajsel et Katarina Roth Nevedalova - alors que leur parti entrait au gouvernement avec le Parti national slovaque d'extrême droite.

L'accord de coalition n'était « pas compatible » avec les valeurs progressistes, ont déclaré les Socialistes & Démocrates dans un communiqué publié, citant des positions sur la guerre en Ukraine, la migration, l'État de droit et les droits des LGBT.

Les séparatistes catalans dirigés par Carles Puigdemont ont également été confrontés à un rejet de la part d'autres grands groupes.

Depuis le référendum controversé de 2017 sur l'indépendance de la Catalogne, Puigdemont a fui la justice espagnole et s'est installé à Waterloo, en Belgique, d'où il s'est présenté en tant qu'indépendant aux élections européennes de 2019, aux côtés de son collègue Antoni Comín.

Leur demande et celle de Clara Ponsatí, membre de leur parti, de rejoindre le groupe des Verts/ALE ont ensuite été rejetées car le groupe accueillait déjà d'autres partis indépendantistes catalans de gauche.

Cette demande a provoqué une scission interne au sein des Verts, en partie parce que le parti conservateur flamand NVA avait soutenu Puigdemont lors de son exil volontaire en Belgique. Le trio s'est retiré lorsqu'il est devenu évident qu'ils ne remporteraient pas le vote pour rejoindre les Verts et siégeraient désormais en tant qu'indépendants. Ce n'était pas non plus la première fois pour Puigdemont, dont le Parti démocrate européen catalan a été exclu des libéraux en 2018.

Les iconoclastes

Parfois, les raisons pour lesquelles les députés européens quittent leur groupe politique ne sont pas faciles à catégoriser, et les raisons de leur départ sont aussi uniques que leur politique.

C'est le cas de l'eurodéputée d'extrême droite Francesca Donato, qui était tellement opposée à une série de mesures liées à la COVID-19 soutenues par son parti qu'elle est partie.

Donato a estimé que les décrets étaient « destructeurs de liberté » et « discriminatoires » et a abandonné le parti Lega de Matteo Salvini pour rejoindre Democrazia Cristiana et devenir député européen non inscrit.

D'autres ont simplement suivi leur cœur.

L'ancien eurodéputé vert Martin Buschmann a démissionné de ses fonctions en raison des révélations selon lesquelles il était membre du parti d'extrême droite allemand NDP dans les années 1990.

Il a expliqué que la décision était personnelle plutôt que politique : l'amant perplexe a ensuite déclaré aux médias qu'il avait simplement été jeune et stupide et qu'il était tombé amoureux d'une fille issue de tous les clivages politiques.

C'est un amour différent et plus profond qui a convaincu l'eurodéputé grec Theodoros Zagorakis de quitter son parti : le football.

En tant qu'ancien joueur professionnel et président du PAOK FC, l'un des deux principaux clubs de football du pays, Zagorakis ne pouvait apparemment pas tolérer la décision de retirer le PAOK de la première division grecque.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a lui-même expulsé Zagorakis du parti Nouvelle Démocratie début 2020, bien que l'ancien footballeur ait réussi à se trouver un nouveau foyer européen parmi les socialistes après seulement deux semaines.