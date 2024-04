Le Parlement européen a clôturé la dernière session plénière de sa 9e législature.

Les eurodéputés vont maintenant retourner dans leur pays pour préparer les élections de juin, au cours desquelles les électeurs choisiront les 720 membres de la prochaine législature.

Au cours du mandat écoulé, le Parlement européen a fait face à une succession de crises mondiales, a négocié de nombreux textes et a connu des scandales.

« Je n'aurais jamais pu prédire à la fois ce que nous avons réussi à accomplir, mais aussi le nombre de crises et de défis que nous avons dû surmonter et gérer », a reconnu la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, interrogée par Euronews.

Alors que le rideau se baisse, voici les 11 moments qui ont marqué la 9e législature.

La petite confirmation d'Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen lors de sa confirmation par le Parlement European Union, 2019.

Ursula von der Leyen n'était pas le premier nom sur la liste pour la présidence de la Commission européenne.

La politicienne allemande était une figure peu en vue à Bruxelles jusqu'à l'été 2019. Elle a fait l'essentiel de sa carrière politique au sein du gouvernement allemand mené par la chancelière Angela Markel.

Son ascension s'est produite rapidement après le rejet par le Conseil européen, sous la forte influence d'Emmanuel Macron, de la candidature de Manfred Weber qui avait mené la liste du Parti populaire européen (PPE).

Face à l'impasse politique, le président français aurait suggéré le nom d'Ursula von der Leyen, la qualifiant de conservatrice pragmatique capable également de satisfaire les formations libérales, socialistes et vertes.

Mais le Parlement a réagi avec acharnement au démantèlement flagrant du système des Spitzenkandidaten, auquel le président français s'était vivement opposé. L'Allemande a été confirmée avec 382 voix pour, soit neuf voix de plus que les 374 requises.

« Auld Lang Syne »

Les députés européens se sont tenus la main et ont chanté "Auld Lang Syne" après le dernier vote sur le Brexit Yves Herman/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Le Brexit a été une pilule difficile à avaler pour l'UE. Le retrait du Royaume-Uni a été un exercice long et tortueux qui a mis à rude épreuve les limites de la diplomatie.

L'histoire a pris fin le 29 janvier 2020, lorsque les députés européens ont donné leur accord à la sortie qui a vu Londres quitter officiellement l'UE après 47 ans d'adhésion, devenant ainsi le premier État membre à faire le chemin en sens inverse.

Juste après l'annonce des résultats du vote (621 pour et 49 contre), les eurodéputés se sont levés, se sont tenus la main et ont chanté une chanson écossaise « Auld Lang Syne », un morceau qui évoque la fin d'une longue amitié.

Ce moment sans précédent au Parlement a provoqué des gestes d'émotions rares dans l'hémicycle.

Le député européen qui s'est échappé la gouttière

L'eurodéputé József Szájer European Union, 2020.

C'est l'histoire de József Szájer, député européen élu dans les rangs du Fidesz en Hongrie, le parti au pouvoir de Viktor Orbán qui a été vivement critiqué en 2021 pour avoir été le fer de lance d'une législation anti-LGBTQ sous prétexte de « protéger » la sécurité des enfants.

József Szájer est apparu à l'abri du manifeste du parti alors qu'il participait à une soirée sexuelle qui aurait réuni 25 hommes dans le centre de Bruxelles. La soirée intime de novembre 2021, organisée en violation flagrante des restrictions de confinement liées à la Covid-19, a été interrompue par la police belge après que des voisins se soient plaints du bruit.

Selon un rapport du ministère public, l'homme politique hongrois a tenté d'échapper à la police en descendant par la gouttière de l'appartement et a été retrouvé les mains ensanglantées et des narcotiques dans son sac à dos, qu'il a nié avoir utilisés.

« Je suis désolée d'avoir enfreint les règles de réunion. C'était irresponsable de ma part. J'accepterai les sanctions pour cela », a expliqué József Szájer dans un communiqué quelques jours après sa démission.

Les PDG de l'industrie pharmaceutique devant les élus

Le patron d'AstraZeneca Pascal Soriot European Union, 2021.

Confrontée à une pandémie sans précédent, l'UE a décidé d'acheter conjointement des vaccins, mettant ainsi beaucoup d'argent sur la table. Alors que les premières livraisons étaient lentes en raison de l'énorme demande mondiale, une entreprise en particulier a fait face à des retards constants : AstraZeneca.

La société s'était engagée à fournir 90 millions de doses au premier trimestre 2021, mais a rapidement réduit l'objectif à seulement 30 millions.

Le Parlement, qui avait pris du recul en raison des restrictions liées au confinement, s'est lancé dans la mêlée en organisant une audition virtuelle pour interroger les PDG des sociétés pharmaceutiques, qui étaient inondés de questions concernant la production, les autorisations et les calendriers. Tous les regards se sont tournés vers Pascal Soriot le dirigeant d'AstraZeneca, considéré comme le principal coupable.

« Comment se fait-il que vous n'en avez aucune idée ? » a soulignée l'eurodéputée finlandaise Silvia Modig, qui a qualifié Soriot de « bout de savon » à cause de ses déclarations confuses concernant les livraisons.

La Commission a ensuite poursuivi AstraZeneca. Le litige s'est terminé par un règlement.

Adieu à David Sassoli

David Sassoli, président du Parlement européen, est mort à l'âge de 65 ans Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Aux premières heures du 11 janvier 2022, David Sassoli, le président du Parlement européen, décédait.

Le socialiste italien de 65 ans avait déjà été hospitalisé pendant son mandat. Cette annonce a tout de même ébranlé l'institution, car il était une figure appréciée de tous les milieux politiques, admiré pour son sourire facile et son caractère chaleureux.

« L'Europe a perdu un leader, la démocratie a perdu un champion et nous avons tous perdu un ami », a déclaré Roberta Metsola qui lui a succédé. « Homme doté d'une grande vision et de convictions profondes, il a toujours su traduire les valeurs auxquelles il croyait en actions concrètes. »

« Prouvez que vous êtes avec nous »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours vibrant devant le Parlement européen dans les premiers jours de l'invasion russe AP/Ukrainian Presidential Press Office

Alors que les missiles russes tombaient au-dessus de Kyiv et que le sort de l'Ukraine était en jeu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé un réalignement géopolitique audacieux en demandant l'adhésion à l'UE.

Soucieux de dissiper tout doute quant à ses véritables ambitions, le dirigeant a participé virtuellement à une session extraordinaire du Parlement européen le 1er mars 2022 et a défendu la cause de son pays déchiré par la guerre, promettant que « personne ne va nous briser ».

« Nous luttons pour nos droits, pour nos libertés et maintenant nous luttons pour notre survie. Nous nous battons également pour être des membres égaux de l'Europe », a déclaré Volodymyr Zelensky aux députés européens.

« Prouvez que vous êtes avec nous. Prouvez que vous ne nous laisserez pas partir. Prouvez que vous êtes bien des Européens. Et alors, la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les ténèbres. »

Le discours est immédiatement devenu l'un des appels les plus passionnés et les plus mémorables de l'hémicycle. Même la voix du traducteur s'est brisée, emportée par l'émotion.

« Qatargate », un scandale pas comme les autres

Eva Kaili était au centre du scandale de corruption du Qatargate European Union, 2022.

Le Parlement européen sait une chose ou deux au sujet des scandales politiques , mais il n'était certainement pasprêt à affronter la tempête qui l'a frappé en décembre 2022.

La police belge a révélé l'existence d'un système de corruption présumé impliquant de « grosses » sommes d'argent et des cadeaux « substantiels » prétendument versés par le Qatar et le Maroc pour influencer la prise de décisions de l'institution. (Les deux pays nient tout acte répréhensible.)

L'affaire a conduit à l'arrestation de la vice-présidente du Parlement Eva Kaili, une étoile montante de l'institution, et de son partenaire, Francesco Giorgi, assistant parlementaire. Eva Kaili aurait été « prise en flagrant délit » alors qu'elle essayait de se débarrasser de sacs remplis d'argent, ce qui a entraîné la levée automatique de son immunité. Elle a passé plus de quatre mois en prison.

Des accusations de corruption ont également été portées contre Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, deux eurodéputés en exercice, et Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen qui a ensuite conclu un accord de repenti.

Eva Kaili, Marc Tarabella et Andre Cozzolino ont rejeté les allégations de Pier Antonio Panzeri et ont contesté les accusations criminelles, les qualifiant de non fondées et insistant sur leur innocence.

La vague d'accusations, de descentes de police, de fuites d'aveux et de dénonciations entre les équipes juridiques s'est révélée très dommageable pour le Parlement, qui s'est empressé d'adopter un nouveau code de conduite dans le but de contenir l'une des crises internes les plus difficiles de son histoire.

Le spectre de l'influence étrangère est revenu hanter l'institution à travers leRussiagate et le Chinagate.

Une bataille acharnée pour la nature

La loi sur la restauration de la nature vise à réhabiliter les écosystèmes dégradés de l'Europe Rafal Kowalczyk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Le mandat 2019-2024 a donné lieu à des textes législatifs ambitieux et de grande envergure, dont certains ont été intensément négociés et débattus jusqu'à la dernière minute. Mais aucun ne se rapproche de la loi sur la restauration de la nature, une proposition visant à réhabiliter progressivement les zones terrestres et maritimes de l'UE dégradées par le changement climatique et l'activité humaine.

Le texte était plutôt discret par rapport à d'autres éléments du Pact vert qui avaient attiré une plus grande attention. Cependant, au printemps 2023, le Parti populaire européen (PPE) a lancé une campagne pour faire dérailler cette loi, faisant valoir qu'elle mettrait en danger la production alimentaire, augmenterait les prix et détruirait les moyens de subsistance traditionnels des agriculteurs.

Les points de discussion ont été vivement contestés par les députés européens progressistes, des organisations environnementales, des juristes et même des multinationales, qui ont souligné que la restauration de la nature était indispensable pour maintenir une économie prospère et des chaînes d'approvisionnement durables.

Le PPE a poursuivi sa campagne controversée sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à affirmer que la législation transformerait la ville de Rovaniemi, où vit le Père Noël, en forêt.

Bien que le Parlement ait finalement approuvé une version édulcorée de la loi par 329 voix pour et 275 contre, la bataille a ouvert la voie à une contestation plus large du Pacte vert à l'approche des élections de 2024.

Le marathon de décembre

En décembre 2023, des accords ont été conclus sur l'AI et le nouveau pacte sur la migration et l'asile European Union, 2023.

À l'approche des élections, le Parlement a accéléré le rythme pour clore le plus de dossiers possible. L'effort a atteint son apogée en décembre 2023, lorsque les eurodéputés ont réussi à conclure un accord provisoire avec les États membres sur deux textes majeurs du mandat : la loi sur l'intelligence artificielle, une première tentative mondiale visant à maîtriser cette technologie, et le nouveau pacte sur la migration et l'asile, une réforme globale de la politique migratoire de l'UE.

Mais cela n'a pas été facile. La loi sur l'IA a été conclue après des discussions record qui ont duré plus de 35 heures pendant trois jours consécutifs, les eurodéputés ont insisté pour élargir la liste des pratiques prohibitives susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux. Les négociations sur le nouveau pacte ont été divisées en plusieurs sessions afin de permettre au Parlement et au Conseil d'élaborer cinq lois distinctes mais liées entre elles.

À la manière classique bruxelloise, les deux textes ont été qualifiés d' « historiques ».

« Arrêter d'être ennuyeux »

Ioulia Navalnaïa au Parlement européen après la mort de son mari Alexeï Navalny European Union, 2024.

C'est vêtue de noire que Ioulia Navalnaïa s'est présentée devant le Parlement européen fin février 2024, quelques jours après la mort de son mari, Alexeï Navalny, dans des circonstances suspectes alors qu'il était emprisonné en Russie. Son épouse a rendu hommage au courage du leader de l'opposition en Russie. Elle a appelé les députés européens à joindre le geste à la parole.

« Si vous voulez vraiment vaincre Poutine, vous devez innover. Il faut arrêter d'être ennuyeux », a déclaré Navalnaya aux députés européens.

« On ne peut pas blesser Poutine avec une autre résolution ou une autre série de sanctions qui ne soit pas différente de la précédente », a-t-elle poursuivi.

« On ne peut pas le vaincre en pensant que c'est un homme de principes qui a une morale et des règles. Il n'est pas comme ça. Alexeï s'en est rendu compte il y a longtemps. Vous n'avez pas affaire à un politicien mais à un monstreensanglanté. »

Voir l'UE devant les tribunaux

Cette liste ne pourrait pas être complète sans quelques tensions interinstitutionnelles.

Au cours de la dernière décennie, le Parlement européen a mené la charge contre Viktor Orbán et le recul démocratique en Hongrie. Le sujet était l'un des leitmotiv de cette dernière législature, les députés européens ont voté résolution après résolution avec un langage de plus en plus dur.

Le Parlement a donc réagi furieusement après la décision de la Commission européenne de débloquer 10,2 milliards d'euros de fonds de cohésion à Budapest, qui avaient été gelés pour des raisons liées à l'État de droit. Les élus ont fustigé cette annonce, affirmant qu'une réforme judiciaire introduite par le gouvernement de Viktor Orbán était loin de répondre aux conditions nécessaires et que les tribunaux risquaient toujours d'être victimes d'ingérence politique.

Le fait que la Commission ait débloqué l'argent la veille d'un sommet crucial de l'UE que le Premier ministre hongrois avait ouvertement menacé de faire dérailler a encore alimenté les accusations de transactions clandestines et de machinations de conciliation, ce qu'Ursula von der Leyen a démenti.

Pourtant, le Parlement a intenté une action en justice contre la Commission en mars 2024.

***

Mentions d'honneur : les auditions du directeur de Frontex Fabrice Leggeriet de la lanceuse d'alerte Frances Haugen sur Facebook, le discours de Cate Blanchett, l'interdiction faite aux lobbyistes d'Amazon et l'adoption de la loi sur la liberté des médias.

Mentions déshonorantes : l'utilisation du logiciel Pegasus pour espionner les eurodéputés, le député irlandais qui s'est présenté en sous-vêtements et le député néerlandais qui a écrit « Go, Putin ! »

Des mentions chaotiques : le vote acharné sur le système d'échange de quotas d'émission, le chien qui a aboyé dans l'hémicycle et l'eurodéputé slovaque qui a lâchéune colombe au hasard.