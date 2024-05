Par euronews avec AP

Leur réunion a porté sur des questions bilatérales, de sécurité et de politique européenne.

PUBLICITÉ

Le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz et le nouveau Premier ministre portugais Luís Montenegro. Le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz a reçu le nouveau Premier ministre du Portugal, Luís Montenegro, à Berlin ce vendredi 24 mai.

Il a été accueilli avec les honneurs militaires à la Chancellerie fédérale.

« L'Allemagne et le Portugal travaillent ensemble pour renforcer le potentiel de l'Europe, par exemple en développant l'infrastructure énergétique, en particulier en ce qui concerne l'hydrogène », a écrit Olaf Scholz sur X.

Les deux dirigeants ont discuté des "voies vers une Europe plus verte et plus compétitive ", du "renforcement du développement de l'autonomie énergétique" et de "l'approfondissement des relations commerciales et d'affaires", a écrit Luís Montenegro sur Twitter. "L'Allemagne est un partenaire clé pour l'économie portugaise", a-t-il ajouté.