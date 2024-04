Olaf Scholz en Chine pour des discussions délicates sur le commerce

Par Euronews avec agences

Le chancelier allemand entame une visite de trois jours en Chine. Olaf Scholz arrive à Chongqing, dans le sud-ouest chinois, avec une importante délégation de partons allemands, ce week-end du 13-14 avril.

PUBLICITÉ

Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé ce dimanche en Chine pour relancer les relations économiques de plus en plus tendues entre les deux pays, en raison de positions différentes sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La première destination d'Olaf Scholz était le centre industriel de Chongqing, où lui et sa délégation de ministres et de chefs d’entreprise devaient visiter une entreprise partiellement financée par l’Allemagne près d'une base de production pour l’industrie automobile chinoise et d’autres industries.

Le chancelier allemand devrait également visiter le centre financier de Shanghaï avant de se rendre à Pékin pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang.