Joe Biden accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron déposent une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, samedi 8 juin 2024 à Paris - Tous droits réservés Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Tous droits réservés Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.